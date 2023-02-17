В Роскачестве рассказали, с каким вином лучше всего есть шаурму

«К шаурме лучше выбирать неплотное тихое белое вино, это может быть Совиньон Блан со своей характерной хрусткостью, свежестью и фруктовыми нотами. Он подойдет к курице, соусу и овощам, которые есть в блюде», — пояснила Буняева.