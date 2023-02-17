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3 часа назад

В Роскачестве рассказали, с каким вином лучше всего есть шаурму

Газета.Ruиещё 2

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о необычных сочетаниях вина и популярного в России фастфуда, сообщает РИА Новости.

«На самом деле, фастфуд — это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое», — поделилась Буняева.

Она пояснила, что жирные и соленые картофельные ломтики хорошо сочетаются с высокой кислотностью игристых вин. В отношении одного из самых популярных по всей России перекусов — шаурмы с курицей — эксперт посоветовала обратить внимание на белые вина.

«К шаурме лучше выбирать неплотное тихое белое вино, это может быть Совиньон Блан со своей характерной хрусткостью, свежестью и фруктовыми нотами. Он подойдет к курице, соусу и овощам, которые есть в блюде», — пояснила Буняева.

Экспорт добавила, что другие популярные блюда — бургеры и пицца — для хорошего сочетания могут потребовать в пару к себе более интенсивные Каберне Совиньон или Зинфандель.

Еда,Видео,
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