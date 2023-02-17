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3 часа назад

Специалисты Роспотребнадзора опровергли популярные мифы о кофе

Мира Маркина

Кофеин содержится только в кофе – известное заблуждение. Это бодрящее вещество можно найти и в какао, и в чайных листьях, и даже в некоторых лекарственных средствах. Какие еще существуют мифы о кофеине, разбирались специалисты Роспотребнадзора.

В первую очередь эксперты отметили, что кофеин не может вызывать зависимость, аналогичную алкогольной или наркотической. То есть, прием этого вещества на регулярной основе не навредит физическому, социальному или экономическому здоровью. Однако центральная нервная система привыкает к кофеину как к стимулятору. Поэтому полный отказ от кофеиносодержащих продуктов может отразиться на самочувствии, но кратковременно.

Еще один популярный миф связан с влиянием кофе на сон. Пара выпитых днем чашек не спровоцирует бессонницу. Организм быстро выводит кофеин – в течение восьми-десяти часов. Не правы и те, кто считает, что выпитый кофе во время застолья с алкоголем поможет дольше оставаться трезвыми. Так как деятельность центральной нервной системы из-за употребления спиртного угнетается, кофеин не подействует.

Диетолог раскрыла неожиданные полезные свойства кофе

Нередко можно услышать, что кофе обладает мочегонным эффектом. Это действительно так. Но вместе с кофе вы выпиваете воду и молоко, которые компенсируют потерю жидкости и кальция. Тем не менее, пожилым людям, склонным к остеопорозу, лучше не превышать умеренную дозу кофеина – 300 мг в сутки.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как приготовить мороженое дома.

Еда,Видео,Роспотребнадзор,
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