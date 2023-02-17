Домашнее мороженое и полезные оладьи: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Диетическая запеканка, "невидимый" яблочный пирог, пирожное "Баунти" без выпечки и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Идеальное мороженое дома

Домашнее мороженое гораздо натуральнее покупного, так как в нем нет химических добавок и усилителей вкуса. К тому же, к готовке можно привлечь детей.

вафельные коржи,

сливки 33% жирности,

сгущеное молоко. Для того, чтобы приготовить мороженое в брикетах, вам понадобится всего три ингредиента:

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Пирожное "Баунти" без выпечки

Готовим простое и вкусное пирожное, которое понравится всем любителям популярного кокосового десерта "Баунти". Основное достоинство ее рецепта в том, что пирожное не придется запекать в духовке.

Печенье песочное,

Какао,

Вода,

Сахарный песок,

Сливочное масло,

Сахарная пудра,

Кокосовая стружка. Для приготовления вам понадобятся:

Как приготовить пирожное, смотрите здесь.

Полезные оладьи

Этот простой рецепт воздушных оладушек не оставит равнодушным даже тех, кто соблюдает диету. Ведь в них содержится много протеина, и совсем нет сахара.

150 грамм мягкого творога,

1 куриное яйцо,

2 столовых ложки рисовой муки,

половина чайной ложки разрыхлителя,

растительное масло, чтобы смазать сковороду. Для приготовления вам понадобятся:

Подробный рецепт оладий читайте здесь.

Диетическая запеканка из капусты и курицы

Если вы следите за фигурой или просто предпочитаете здоровую пищу, то вам понравится это блюдо из курицы и большого количества овощей.

Филе курицы,

Репчатый лук,

Белокочанная капуста,

Пекинская капуста,

Соль,

Морковь,

Сметана,

Вода,

Яйцо,

Мускатный орех,

Свежий чеснок,

Сушеный чеснок,

Сыр. Чтобы приготовить диетическую запеканку, вам понадобятся:

Рецепт смотрите в видео здесь.

"Невидимый" яблочный пирог

Существует много вариантов и способов приготовления яблочного пирога, но этот рецепт поможет получить самую мягкую и воздушную текстуру, не прикладывая больших усилий.

2 яйца,

60 граммов сахара,

Ванилин,

30 граммов сливочного масла,

100 граммов молока,

70 граммов муки,

Разрыхлитель,

900 граммов яблок. Для приготовления десерта вам понадобятся: