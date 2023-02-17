Домашнее мороженое и полезные оладьи: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Диетическая запеканка, "невидимый" яблочный пирог, пирожное "Баунти" без выпечки и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Домашнее мороженое гораздо натуральнее покупного, так как в нем нет химических добавок и усилителей вкуса. К тому же, к готовке можно привлечь детей.
Полный рецепт смотрите в видео здесь.
Готовим простое и вкусное пирожное, которое понравится всем любителям популярного кокосового десерта "Баунти". Основное достоинство ее рецепта в том, что пирожное не придется запекать в духовке.
Как приготовить пирожное, смотрите здесь.
Этот простой рецепт воздушных оладушек не оставит равнодушным даже тех, кто соблюдает диету. Ведь в них содержится много протеина, и совсем нет сахара.
Подробный рецепт оладий читайте здесь.
Если вы следите за фигурой или просто предпочитаете здоровую пищу, то вам понравится это блюдо из курицы и большого количества овощей.
Рецепт смотрите в видео здесь.
Существует много вариантов и способов приготовления яблочного пирога, но этот рецепт поможет получить самую мягкую и воздушную текстуру, не прикладывая больших усилий.
Подробнее о приготовлении пирога читайте здесь.