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3 часа назад

Домашнее мороженое и полезные оладьи: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Домашнее мороженое и полезные оладьи: 5 лучших рецептов недели
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Диетическая запеканка, "невидимый" яблочный пирог, пирожное "Баунти" без выпечки и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

Видео дня

Идеальное мороженое дома

Домашнее мороженое гораздо натуральнее покупного, так как в нем нет химических добавок и усилителей вкуса. К тому же, к готовке можно привлечь детей.

Для того, чтобы приготовить мороженое в брикетах, вам понадобится всего три ингредиента:
  • вафельные коржи,
  • сливки 33% жирности,
  • сгущеное молоко.

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Пирожное "Баунти" без выпечки

Готовим простое и вкусное пирожное, которое понравится всем любителям популярного кокосового десерта "Баунти". Основное достоинство ее рецепта в том, что пирожное не придется запекать в духовке.

Для приготовления вам понадобятся:
  • Печенье песочное,
  • Какао,
  • Вода,
  • Сахарный песок,
  • Сливочное масло,
  • Сахарная пудра,
  • Кокосовая стружка.

Как приготовить пирожное, смотрите здесь.

Полезные оладьи

Этот простой рецепт воздушных оладушек не оставит равнодушным даже тех, кто соблюдает диету. Ведь в них содержится много протеина, и совсем нет сахара.

Для приготовления вам понадобятся:
  • 150 грамм мягкого творога,
  • 1 куриное яйцо,
  • 2 столовых ложки рисовой муки,
  • половина чайной ложки разрыхлителя,
  • растительное масло, чтобы смазать сковороду.

Подробный рецепт оладий читайте здесь.

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Диетическая запеканка из капусты и курицы

Если вы следите за фигурой или просто предпочитаете здоровую пищу, то вам понравится это блюдо из курицы и большого количества овощей.

Чтобы приготовить диетическую запеканку, вам понадобятся:
  • Филе курицы,
  • Репчатый лук,
  • Белокочанная капуста,
  • Пекинская капуста,
  • Соль,
  • Морковь,
  • Сметана,
  • Вода,
  • Яйцо,
  • Мускатный орех,
  • Свежий чеснок,
  • Сушеный чеснок,
  • Сыр.

Рецепт смотрите в видео здесь.

"Невидимый" яблочный пирог

Существует много вариантов и способов приготовления яблочного пирога, но этот рецепт поможет получить самую мягкую и воздушную текстуру, не прикладывая больших усилий.

Для приготовления десерта вам понадобятся:
  • 2 яйца,
  • 60 граммов сахара,
  • Ванилин,
  • 30 граммов сливочного масла,
  • 100 граммов молока,
  • 70 граммов муки,
  • Разрыхлитель,
  • 900 граммов яблок.

Подробнее о приготовлении пирога читайте здесь.

Еда,
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