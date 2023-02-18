Хрустящий картофель “по-деревенски”: видео

Картофель, казалось бы, самое простой и распространенный продукт. Однако и его можно приготовить оригинально.

Вареный, жареный, пюре – все это слишком обыденно. В социальной сети TikTok у пользовательницы @kitchen_kristin "Рамблер" нашел видеоролик, в котором девушка подробно рассказывает, как приготовить картофель так, чтобы он стал прекрасным гарниром для любого стола.

Блогер предлагает нарезать картофель дольками, отварить в кипящей воду буквально три минуты, а затем, чтобы он стал хрустящим и румяным, добавить специй и запечь в духовке.