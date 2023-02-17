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52 минуты назад

Эксперты назвали сладость, которую можно есть каждый  день

Катя Кобышева

Самой полезной сладостью можно считать темный шоколад. Эксперты объяснили, в чем его польза, и назвали безопасную ежедневную дозу. Об этом пишет издание She Finds.

Эксперты назвали сладость, которую можно есть каждый день
Фото: UnsplashUnsplash

Оказывается, люди становятся счастливее не только из-за вкуса шоколада, но и благодаря входящим в его состав флавоноидам, которые являются антиоксидантами. Об этом рассказала нутрициолог Андреанна Рейнвилл.

Также шоколад содержит массу полезных веществ, влияющих на настроение человека, - это серотонин, дофамин и фенилэтиламин.

Другой эксперт - Джоанна Вен - подчеркнула, что шоколад помогает улучшить память и когнитивные функции мозга.

В течение дня можно съесть несколько долек, но никак не целую плитку, предупреждают эксперты. При этом в шоколаде должно быть не менее 70 процентов какао, а лучше - больше.

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