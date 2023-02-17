Вы когда-нибудь задумывались о том, как иностранцы воспринимают русскую еду? Какие эмоции получают арабы, иранцы или итальянцы, пробуя холодец, пельмени или любимые россиянами соленья?

Иранская красавица Ромина Багери переехала из Ирана в Россию еще с юности, чтобы учиться, и осталась здесь на долгие годы. Сначала она была гидом, потом открыла иранское кафе, а через время поняла, что влюблена в Россию и отлично выучила русский язык.

Ромина стала популярной в соцсетях, рассказывая о своей жизни в России. Особенно популярными стали ее ролики, где она пробует различные блюда русской кухни. Смотрите видео, в котором Ромина пробует незнакомые для ее вкусовых рецепторов маринованные грибы и другую любимую нами еду.