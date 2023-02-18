Говяжья печень поможет при дефиците железа

Людям с дефицитом железа просто не обойтись без говяжьей печени в рационе.

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Если анализы подтвердили у вас анемию — снижение уровня гемоглобина, эритроцитов — или низкий уровень сывороточного железа в крови, включайте этот продукт в свой рацион 1–2 раза в неделю, посоветовала диетолог Наталья Круглова. Она рассказала, как правильно готовить печень и с чем её едят.

Железосодержащие продукты нужны человеку с анемией, даже если он принимает специальные препараты. Да и для профилактики дефицита железа и гемоглобина говяжья печень отлично подойдёт.

Имейте в виду, что при приготовлении блюда из печени не стоит использовать молочные продукты — сметану, сливки и т. п.

Железо, которым богата печень, и кальций, которого полно в молочке, — конкуренты по всасыванию. Это правило актуально только для тех, у кого есть дефицит железа. Остальным такие кулинарные эксперименты проводить можно.

Учитывайте также, что богатые железом продукты стоит сочетать с едой, в которой много витамина С. Идеальное дополнение к говяжьей печени, например, овощные салаты.