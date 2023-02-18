Назван главный московский пельменный тренд

Главный московский пельменный тренд назвал «Мосленте» ресторанный критик Михаил Костин. По его словам, в столице популярны рюмочные, где подают пельмени.
Костин пояснил, что у москвичей не пользуются спросом так называемые моно-заведения с одним форматом блюд в меню. Поэтому если общепит позиционирует себя исключительно как пельменная, популярным он не станет.
«Так, рюмочная с пельменями в меню — это нынешний тренд и отлично работающая история, а вот пельменная с настойками — заведомый проигрыш», пояснил Костин.