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2 часа назад

Назван главный московский пельменный тренд

Мослентаиещё 1

Главный московский пельменный тренд назвал «Мосленте» ресторанный критик Михаил Костин. По его словам, в столице популярны рюмочные, где подают пельмени.

Назван главный московский пельменный тренд
Фото: МослентаМослента

Костин пояснил, что у москвичей не пользуются спросом так называемые моно-заведения с одним форматом блюд в меню. Поэтому если общепит позиционирует себя исключительно как пельменная, популярным он не станет.

«Так, рюмочная с пельменями в меню — это нынешний тренд и отлично работающая история, а вот пельменная с настойками — заведомый проигрыш», пояснил Костин.

Еда,Михаил Костин,
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