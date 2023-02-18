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3 часа назад

В чем польза картофеля и как правильно его готовить

РИА "ФедералПресс"

Картофель считается одним из самых популярных гарниров. Однако не все знают, чем он полезен и как правильно его приготовить.

В чем польза картофеля и как правильно его готовить
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Картофель важен для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для поддержания водного и кислотно-щелочного баланса. Он богат витамином С, но в процессе готовки большая часть витаминов разрушается.

Для сохранения полезных свойств рекомендуется варить или запекать клубни «в мундире».

Перед готовкой картофель лучше замочить, таким образом снизится количество крахмала, входящего в состав.

Овощ отлично сочетается с белковыми продуктами, так как обладает большим количеством углеводов.

Важно избегать употребления зеленого картофеля: это может привести к пищевому отравлению, сообщает «5-tv.ru».

Еда,
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