В чем польза картофеля и как правильно его готовить

Картофель считается одним из самых популярных гарниров. Однако не все знают, чем он полезен и как правильно его приготовить.
Картофель важен для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для поддержания водного и кислотно-щелочного баланса. Он богат витамином С, но в процессе готовки большая часть витаминов разрушается.
Для сохранения полезных свойств рекомендуется варить или запекать клубни «в мундире».
Перед готовкой картофель лучше замочить, таким образом снизится количество крахмала, входящего в состав.
Овощ отлично сочетается с белковыми продуктами, так как обладает большим количеством углеводов.
Важно избегать употребления зеленого картофеля: это может привести к пищевому отравлению, сообщает «5-tv.ru».