Диетолог предупредила об опасности готовых блюд

Готовые блюда правильного питания, доставка которых пользуется популярностью у россиян, могут быть опасны. О переизбытке кишечной палочки в них рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова .

Специалист сообщила, что недавно анализировала продукцию ряда популярных брендов готовой еды. Выяснилось, что в предлагаемых рационах присутствует избыточное количество кишечной палочки.

Это возможно из-за нарушения условий хранения и транспортировки блюд. Кроме того, эксперт сообщила, что в приготовлении используется соевое мясо и овощи низкого качества, что не соответствует определению здорового питания. Иногда изготовители допускают жарку во фритюре и использование соусов, передает Пятый канал.