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2 часа назад

Диетолог предупредила об опасности готовых блюд

Слово и Дело

Готовые блюда правильного питания, доставка которых пользуется популярностью у россиян, могут быть опасны. О переизбытке кишечной палочки в них рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Диетолог предупредила об опасности готовых блюд
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист сообщила, что недавно анализировала продукцию ряда популярных брендов готовой еды. Выяснилось, что в предлагаемых рационах присутствует избыточное количество кишечной палочки.

Это возможно из-за нарушения условий хранения и транспортировки блюд. Кроме того, эксперт сообщила, что в приготовлении используется соевое мясо и овощи низкого качества, что не соответствует определению здорового питания. Иногда изготовители допускают жарку во фритюре и использование соусов, передает Пятый канал.

Еда,Нурия Дианова,
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