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17 минут назад

В самое сердце. Диетолог назвала неожиданную пользу чеснока

Секрет Фирмыиещё 3

Про полезные свойства чеснока обычно вспоминают в сезон простуд. Однако возможности этой специи гораздо больше, чем профилактика ОРВИ. Например, вы знали, что чеснок — один из продуктов, который благотворно влияет на работу сердца? О пользе чеснока для главной мышцы в человеческом организме рассказала египетский диетолог Мирна эль-Фат. Теперь даже специфический запах чеснока не помешает вам полюбить его.

Диетолог назвала неожиданную пользу чеснока
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

После попадания чеснока в организм пищеварительная система начинает вырабатывать ферменты, которые особенно нужны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.

Добавки с экстрактом чеснока снижают уровень холестерина. К тому же в них есть антиоксиданты и сероводород, которые нормализуют артериальное давление. По словам диетолога, чеснок — одно из главных природных средств от гипертонии и развивающегося на её фоне атеросклероза.

В экстракте чеснока присутствует диаллилдисульфид. Он предотвращает закупорку узких коронарных артерий тромбоцитами, а значит, снижает риск инфаркта и тромбоэмболии. Но только если употреблять в пищу чеснок в сыром виде. После термической обработки это полезное свойство почти исчезает.

В чесноке также есть витамин С, который защищает стенки кровеносных сосудов от разрушений, и сера, которая препятствует закупорке сосудов и замедляет затвердевание артерий.

Еда,
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