Почему острая пища полезна

Ученые из клиники Кливленда рассказали, что острые продукты помогают людям, которые следуют определенным привычкам, ускорить метаболизм.
Это подходит тем, кто регулярно занимается спортом и сбалансированно питается.
«Большая часть исследований острой пищи сосредоточена на изучении капсаицина, соединения, которое придает остроту перцу. И некоторые из этих исследований показали, что капсаицин повышает способность организма расщеплять жир и сжигать больше энергии», – рассказали врачи.
Ученые объясняют, что капсаицин стимулирует гипоталамус, который отвечает в организме за чувство сытости.
Если есть острую пищу, то можно ускорить метаболизм и снизить чувство голода, передает teleprogramma.