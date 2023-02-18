Почему острая пища полезна

Ученые из клиники Кливленда рассказали, что острые продукты помогают людям, которые следуют определенным привычкам, ускорить метаболизм.

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Это подходит тем, кто регулярно занимается спортом и сбалансированно питается.

«Большая часть исследований острой пищи сосредоточена на изучении капсаицина, соединения, которое придает остроту перцу. И некоторые из этих исследований показали, что капсаицин повышает способность организма расщеплять жир и сжигать больше энергии», – рассказали врачи.

Ученые объясняют, что капсаицин стимулирует гипоталамус, который отвечает в организме за чувство сытости.