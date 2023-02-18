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1 час назад

Раскрыт секрет приготовления необычайно вкусных и полезных блинов

penzainform.ru

В преддверии широкой Масленицы главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА «Новости» о том, как правильно готовить и есть блины.

Раскрыт секрет приготовления вкусных и полезных блинов
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

По ее словам, для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла, заменить желтки в тесте белками, а также использовать сыворотку, молоко или кефир пониженной жирности. Также вместо муки высшего сорта можно использовать различные виды муки из цельного зерна - гречневую, полбяную, ржаную, что обогатит состав витаминами, минералами и клетчаткой.

Диетолог предупредила: вес средней порции блинов с учетом начинок и подливок для здорового взрослого человека должен составлять не более 200-250 граммов.

Стародубова особо отметила, что даже здоровому человеку не рекомендуется угощаться блинами всю масленичную неделю, особенно совмещая их со спиртными напитками.

«Блины сами по себе являются довольно калорийным блюдом. Так, в небольшой порции (150 граммов, или три-четыре штучки) простых тонких блинов содержится в среднем 345 килокалорий, 9 граммов белков, 15 - жиров и 45 - углеводов, а если добавить к этому количеству начинку или другие продукты, которые подаются в дополнение к блинам, то калорийность может увеличиться в несколько раз. Не стоит употреблять с блинами и алкоголь, это только усложнит процесс усвоения тяжелой пищи», - пояснила врач.

В этом году Масленица проходит в России с 20 по 26 февраля.

Еда,Антонина Стародубова,
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