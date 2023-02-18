Раскрыт секрет приготовления вкусных и полезных блинов

«Блины сами по себе являются довольно калорийным блюдом. Так, в небольшой порции (150 граммов, или три-четыре штучки) простых тонких блинов содержится в среднем 345 килокалорий, 9 граммов белков, 15 - жиров и 45 - углеводов, а если добавить к этому количеству начинку или другие продукты, которые подаются в дополнение к блинам, то калорийность может увеличиться в несколько раз. Не стоит употреблять с блинами и алкоголь, это только усложнит процесс усвоения тяжелой пищи», - пояснила врач.