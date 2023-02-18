Овсяные блинчики с творожной начинкой: для сладкой Масленицы

В Масленицу можно не стесняться и есть блины хоть три раза в день, тем более что они отлично сочетаются как со сладкими начинками, так и с чем-то посытнее. Предлагаем рецепт блинов из овсяной и рисовой муки, а творог с клубникой или другими ягодами станет отличным к ним дополнением.
Процесс приготовления:
Взбиваем яйцо с кефиром, затем вмешиваем просеянную с разрыхлителем муку.
Разогретую сковородку смазываем маслом. Делим тесто пополам, жарим блинчик под крышкой на среднем огне до румяности, затем переворачиваем и готовим с другой стороны, проделываем то же самое с оставшимся тестом
Промазываем блины йогуртом или творогом, выкладываем нарезанную клубнику на одну половину блинчика и накрываем второй, подаем с медом или сиропом.