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2 часа назад

Овсяные блинчики с творожной начинкой: для сладкой Масленицы

Eva.ru

В Масленицу можно не стесняться и есть блины хоть три раза в день, тем более что они отлично сочетаются как со сладкими начинками, так и с чем-то посытнее. Предлагаем рецепт блинов из овсяной и рисовой муки, а творог с клубникой или другими ягодами станет отличным к ним дополнением.

Овсяные блинчики с творожной начинкой: для сладкой Масленицы
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • Яйцо — 1 шт
  • Кефир — 200 мл
  • Овсяная мука — 50 г
  • Кукурузная/рисовая мука — 30 г
  • Клубника — 50 г
  • Мягкий творог или йогурт — 150 г
  • Ванилин — 1 щепотка
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Масло для смазывания сковороды
  • Мед или сироп для подачи

Процесс приготовления:

Взбиваем яйцо с кефиром, затем вмешиваем просеянную с разрыхлителем муку.

Разогретую сковородку смазываем маслом. Делим тесто пополам, жарим блинчик под крышкой на среднем огне до румяности, затем переворачиваем и готовим с другой стороны, проделываем то же самое с оставшимся тестом

Промазываем блины йогуртом или творогом, выкладываем нарезанную клубнику на одну половину блинчика и накрываем второй, подаем с медом или сиропом.

Еда,
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