Врач рассказал о пользе красного вина

Кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, что пить вино можно только при соблюдении определенной схемы питания. Употреблять алкоголь можно в крайне ограниченном количестве.

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«Для печени будет очень хороша так называемая средиземноморская диета. Она используется как рацион здорового питания», – объясняет Монахов.

Эта диета включает в себя употребление рыбы, оливкового масла, злаков, овощей и фруктов. Также разрешено пить вино, но в крайне небольших количествах: 50 граммов в неделю. Диета подразумевает ведение здорового образа жизни и занятия спортом.