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2 часа назад

Врач рассказал о пользе красного вина

РИА "ФедералПресс"

Кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, что пить вино можно только при соблюдении определенной схемы питания. Употреблять алкоголь можно в крайне ограниченном количестве.

Врач рассказал о пользе красного вина
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для печени будет очень хороша так называемая средиземноморская диета. Она используется как рацион здорового питания», – объясняет Монахов.

Эта диета включает в себя употребление рыбы, оливкового масла, злаков, овощей и фруктов. Также разрешено пить вино, но в крайне небольших количествах: 50 граммов в неделю. Диета подразумевает ведение здорового образа жизни и занятия спортом.

Важно не забывать употреблять омега-3 кислоты, легкое мясо, например рыбу, курицу или кролика. Большое количество овощей и зелени благоприятно подействует на печень, передает govoritmoskva.

Еда,
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