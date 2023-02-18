Врач рассказал о пользе красного вина

Кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, что пить вино можно только при соблюдении определенной схемы питания. Употреблять алкоголь можно в крайне ограниченном количестве.
«Для печени будет очень хороша так называемая средиземноморская диета. Она используется как рацион здорового питания», – объясняет Монахов.
Эта диета включает в себя употребление рыбы, оливкового масла, злаков, овощей и фруктов. Также разрешено пить вино, но в крайне небольших количествах: 50 граммов в неделю. Диета подразумевает ведение здорового образа жизни и занятия спортом.
Важно не забывать употреблять омега-3 кислоты, легкое мясо, например рыбу, курицу или кролика. Большое количество овощей и зелени благоприятно подействует на печень, передает govoritmoskva.