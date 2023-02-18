Кофе с молоком: больше пользы или вреда?

Взаимосвязь кофе и желудка до сих пор не совсем понятная тема. В то время, как у некоторых возникает изжога или другие проблемы с пищеварительным трактом от чашки кофе натощак, для других она становится чашкой радости перед тем, как они смогут что-то поесть или выпить, и действительно, приносящей пользу здоровью. На самом деле, существует распространённое заблуждение, что чёрный кофе раздражает желудок, утверждает известный врач. По словам кардиохирурга и основателя клиники GundryMD, доктора Стивена Гандри, многие добавляют в напиток молоко, сливки и даже сливочное масло, считая, что это поможет «успокоить» желудок. Но это может и подорвать многие научно обоснованные преимущества чёрного кофе для здоровья.

Фото: Inc-News Inc-News

Что происходит, когда вы добавляете молоко в кофе?

Видео дня

Энтони ДиМарино, зарегистрированный диетолог в Кливлендском клиническом центре питания (США), объясняет, что добавление в кофе молочных ингредиентов делает конечный результат намного более сложным, чем другие смешанные напитки и блюда. «Такой напиток состоит из нескольких групп продуктов, которые организм расщепляет на простейшие части», - говорит он.

Кофе, в основном, содержит кофеин, антиоксиданты и небольшое количество витаминов и минералов. В то время как молочные продукты с низким содержанием жира (обезжиренные и 2%-ные) содержат небольшое количество калорий, кальция и белка. Молочные продукты с высоким содержанием жира состоят из тех же питательных веществ, но только в другом соотношении жиров и белков. К тому же не стоит забывать, что сливки с высоким содержанием жира и сливочное масло дают не всегда нужный избыток калорий.

По данным Гандри, неправильное представление о взаимосвязи молока и кофеина проистекает большей частью из исследования «в пробирке», проведённого в 2014-м году. Его результаты были опубликованы в American Journal of Epidemiology. В нём утверждалось, что молоко может улучшить антиоксидантный эффект кофе. Однако «то, что происходит в пробирке, не то, что происходит в кишечнике, не говоря уже об остальных частях тела», подчёркивает доктор Гандри.

Когда вы пьёте кофе или чай (или ешьте чернику), вы получаете полифенолы, которые вовсе не являются антиоксидантами, а выступают пребиотиками, необходимыми кишечному микробиому для нормальной работы», - поясняет он. «В организме они превращаются в биологически активные соединения, которые улучшают состояние митохондрий и даже увеличивают продолжительность жизни». Что происходит, когда в уравнение включаются молочные продукты? Доктор Гандри объясняет, что они «прочно связываются с этими полифенолами, и это делает их недоступными для потребления нашими приятелями, полезными микроорганизмами, из кишечника». Многочисленные исследования, по словам специалиста, показывают, что черника, смешанная с йогуртом, бесполезна в качестве полифенолов из-за этой образующейся связи.

«Такой эффект показывает, почему среди культур, где пьют чай или кофе, только те, кто пьют его чёрным (или зелёным) получают пользу для здоровья», - поясняет он. Тот же самый эффект имеет и другой, богатый полифенолами, продукт, как шоколад. Его молочная версия делает полифенолы, содержащиеся в какао-бобах, бесполезными. Даже сливочное масло оказывает такое же воздействие на усвоение полифенолов чая», - добавляет он.

ДиМарино придерживается более сдержанной позиции – пока до конца неясно, действительно ли добавление молочного ингредиента «сводит на нет» пользу кофе для здоровья. Однако он тоже говорит, что антиоксидантный эффект напитка, помогающий предотвращать рак, могут нарушать молочные продукты с высоким содержанием жира. «На мой взгляд, чёрный цвет лучше всего. Так мы пользуемся преимуществами кофе и ограничиваем потребление лишних калорий», - отмечает он.

Как можно улучшить вкус кофе, не жертвуя пользой для здоровья?