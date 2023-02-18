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Россиянам рассказали, какие мюсли на завтрак действительно полезны

Полезный завтрак даёт заряд бодрости на целый день. Специалисты рекомендуют с утра не перекусывать бутербродами, а поесть основательно — сделать что-нибудь из яиц, поесть творог или кашу, а ещё не забыть про овощи и фрукты. Ещё один хороший вариант — мюсли или гранола. О пользе такого приёма пищи рассказала «Лайфу» врач-диетолог Асият Хачирова.

Какие мюсли на завтрак действительно полезны
© Секрет Фирмы

По словам специалиста, что в мюслях (сырые злаки), что в граноле (запечённые) не должно быть сахара. Иначе такое блюдо автоматически перестаёт относиться к здоровому питанию. Причём то же касается и мёда, и сиропа топинамбура. Под запретом также новомодный финиковый и тростниковый виды сахара — от смены формы суть не меняется.

Чтобы быть уверенным в качестве продукта, можно делать гранолу дома. Готовить просто — берём любые хлопья, смешиваем их с детским питанием (без сахара, естественно), добавляем изюм, орехи, свежее яблоко или грушу и ставим в духовку. Запекаем 5 минут, но периодически переворачиваем массу на противне.

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