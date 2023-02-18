Как долго хранятся яйца и как определить, что они испортились

Яйца — это богатый питательными веществами продукт, который содержит белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D и витамин B12. Но знаете ли вы, сколько они хранятся?

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Яйца имеют срок годности от трёх до пяти недель при хранении в неповрежденной скорлупе и в холодильнике при температуре около нуля.

Перед тем, как купить яйца, откройте упаковку и проверьте, нет ли трещин в скорлупе. Даже если вы заметите микротрещину, не покупайте такой продукт. Другие визуальные признаки, указывающие на плохую партию, включают слизистую или порошкообразную поверхность.