Названы продукты, которые лучше не замораживать

Морозилка — просто отличное место для хранения. Порой хозяйки морозят всё, что душе угодно: не только привычные овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыбу, а ещё десерты, хлеб и остатки готовой еды. Правда, некоторые продукты лучше всё-таки в морозильной камере долго не держать, а есть свежими. Они могут потерять вкус, форму или даже полезные свойства.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам шеф-повара и эксперта по здоровому питанию Сьюзен Ирби, есть как минимум семь продуктов, которые лучше не замораживать. Покупать их в заморозке тоже не стоит. Их надо есть в свежем виде.

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Птица и рыба. Лучше не закупаться впрок куриным грудками, так как со временем клеточные стенки белка разрушаются и мясо становится суше. Плюс из-за окисления жира в мясе появляется больше вредных веществ. Короче, и не вкусно, и не полезно. Лучше покупать охлаждёнку.

Зелень. Тут то же самое, что с мясом. При длительной заморозке зелень теряет часть полезных свойств и становится менее вкусной. Что уж говорить про аромат. Так что есть её лучше свежей. Тем более, если промыть, посушить, порубить и посолить траву, то она спокойно продержится месяц в закрытой стеклянной банке.

Хлеб тоже не лучший кандидат на заморозку, а вместе с ним и любые булочки. В замороженном виде такие продукты лучше не покупать. Дело в том, что про производстве туда добавляют больше сахара, соли и жирного масла — всё, чтобы после разморозки вам выпечка показалась вкуснее. На деле такие плюшки только вредят фигуре и сердцу.

Клубника. Эта ягода не терпит мороза. Те, кто её морозит понимают, что происходит с яркими ароматными плодами после разморозки — одна вода и раскисшая мякоть. Плюс при заморозке на производстве её могут щедро посыпать сахаром, добавил эксперт.

Котлеты. Тут имеются в виду готовые полуфабрикаты, которые вы купили в магазине. В них полно соли, приправ, чтобы после разморозки они были вкуснее. Это может привести к проблемам с сердцем и почками.

Десерты из заварного теста. Всякие профитроли и похожие деликатесы плохо переносят заморозку, и на выходе вы получаете мокрый и бесформенный десерт. Если с вашей сладостью такого не происходит, значит, производитель не пожалел сахара и консервантов. Так что лучше купить и съесть свежее пирожное, которое хотя бы сделано понятно из чего.