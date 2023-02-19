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1 час назад

Рецепт грузинской закуски пхали: видео

Мария Иглина

Грузинская кухня богата разнообразными и вкусными блюдами. Сложно найти человека, который не любит сочные хинкали, сливочные хачапури или пряное лобио. В этом видео вы найдете рецепт еще одного вкусного и полезного грузинского блюда – пхали.

Пхали – это традиционная закуска на основе грецких орехов с добавлением овощей и зелени. Блюдо напоминает паштет, но без мяса, поэтому оно отлично подойдет вегетарианцам.

Блогер Lara_cooking поделилась в TikTok простым рецептом пхали, которым можно порадовать себя и гостей.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Очищенные грецкие орехи 180 г
  • Винный уксус 1 ч. л.
  • Соль, свежемолотый перец по вкусу
  • Приправа хмели-сунели 1 ч. л.
  • Вода 50 мл
  • Чеснок 3 зубчика
  • Свекла 200 г
  • Морковь 200 г
  • Шпинат 100 г

Полную инструкцию по приготовлению пхали смотрите в видео.

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