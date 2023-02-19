Рецепт грузинской закуски пхали: видео

Грузинская кухня богата разнообразными и вкусными блюдами. Сложно найти человека, который не любит сочные хинкали, сливочные хачапури или пряное лобио. В этом видео вы найдете рецепт еще одного вкусного и полезного грузинского блюда – пхали.

Пхали – это традиционная закуска на основе грецких орехов с добавлением овощей и зелени. Блюдо напоминает паштет, но без мяса, поэтому оно отлично подойдет вегетарианцам.

Блогер Lara_cooking поделилась в TikTok простым рецептом пхали, которым можно порадовать себя и гостей.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Очищенные грецкие орехи 180 г

Винный уксус 1 ч. л.

Соль, свежемолотый перец по вкусу

Приправа хмели-сунели 1 ч. л.

Вода 50 мл

Чеснок 3 зубчика

Свекла 200 г

Морковь 200 г

Шпинат 100 г

Полную инструкцию по приготовлению пхали смотрите в видео.