Рецепт грузинской закуски пхали: видео

Грузинская кухня богата разнообразными и вкусными блюдами. Сложно найти человека, который не любит сочные хинкали, сливочные хачапури или пряное лобио. В этом видео вы найдете рецепт еще одного вкусного и полезного грузинского блюда – пхали.
Пхали – это традиционная закуска на основе грецких орехов с добавлением овощей и зелени. Блюдо напоминает паштет, но без мяса, поэтому оно отлично подойдет вегетарианцам.
Блогер Lara_cooking поделилась в TikTok простым рецептом пхали, которым можно порадовать себя и гостей.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Полную инструкцию по приготовлению пхали смотрите в видео.
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