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1 час назад

С чем нужно есть пельмени для максимальной пользы здоровью

Ferra.ru

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в День пельменей рассказала, как сделать пельмени максимально полезными для здоровья.

С чем нужно есть пельмени для максимальной пользы здоровью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач подчеркнула, что пищевая ценность пельменей, мант, вареников и подобных блюд, состоящих из теста и начинки, зависит от входящих ингредиентов. Разумеется, калорийность отличается, если в блюдо добавлены жирное мясо или много сахара и масло, либо диетическое мясо или нежирная начинка. Поэтому полезнее для организма выбирать пельмени и подобные блюда с кроликом, индейкой, курицей, рыбой; вареники — с нежирным творогом, ягодами, желательно без сахара, или с овощами.

Вместо солёных, сладких или острых соусов можно поливать эти блюда нежирной сметаной или натуральным йогуртом. Также врач отметила, что калорийность отличается, если подобные блюда обжаривать, а не готовить на пару или отваривать.

Для начинок лучше выбрать сорта диетического мяса и птицы - кролика, индейку, курицу, рыбу, для вареников подойдет творог пониженной жирности, начинка из различных ягод, желательно без добавления сахара, или овощей. Антонина Стародубова Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Антонина Стародубова,
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