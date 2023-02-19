Вместо энергетика: магические свойства чая пуэр

Пуэр – это единственный чай, который обладает коллекционной ценностью. Со временем он становится дороже и обретает новые вкусновые качества, однако ценители любят его в том числе за целительный и тонизирующий эффекты. "Рамблер" расскажет об этом подробее.
Листья пуэра имеют богатый химический состав, а в процессе ферментации они насыщаются биологической ценностью. Ученые в Китае, Японии, США и Франции склонны считать, что лечебные свойства пуэра – это вовсе не маркетинговый ход.
Смотрите видео о целебных свойствах чая и попробуйте тоже!