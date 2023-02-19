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2 часа назад

Вместо энергетика: магические свойства чая пуэр

Даша Краснова

Пуэр – это единственный чай, который обладает коллекционной ценностью. Со временем он становится дороже и обретает новые вкусновые качества, однако ценители любят его в том числе за целительный и тонизирующий эффекты. "Рамблер" расскажет об этом подробее.

Листья пуэра имеют богатый химический состав, а в процессе ферментации они насыщаются биологической ценностью. Ученые в Китае, Японии, США и Франции склонны считать, что лечебные свойства пуэра – это вовсе не маркетинговый ход.

Полезные свойства чая

Вот некоторые из возможностей пуэра:

  • нормализует пищеварение;
  • улучшает сердечно-сосудистую деятельность;
  • снижает уровень холестерина, триглицеридов, сыворотки мочевой кислоты;
  • тонизирует и работает как натуральный энергетик;
  • избавляет от запаха изо рта.

Смотрите видео о целебных свойствах чая и попробуйте тоже!

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