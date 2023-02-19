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2 часа назад

Как выбрать качественную рыбу

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Роспотребнадзор дал несколько советов.

Как выбрать качественную рыбу
Фото: UnsplashUnsplash

Рыбу лучше покупать в специализированных магазинах, с холодильниками и специальными витринами. Свежая рыба рыбой и не пахнет, но может быть запах водоема или даже тины. Но если запах резкий и неприятный (например, аммиачный), от покупки такой рыбы стоит отказаться.

Потрогайте туловище рыбы. Тушка должна быть упругой, однородной, не должно быть избытка слизи, темных пятен или непривычной для рыб окраски.

Верный признак того, что рыба испортилась — наличие зеленоватых пятен на брюхе. У хорошей, свежей рыбы жабры насыщенного красного цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании с неприятным запахом сигнализируют о некачественном продукте.

У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если глаза «усохли» или «ввалились», значит, рыба провела на прилавке больше времени, чем положено.

Еда,Роспотребнадзор,
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