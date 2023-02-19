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1 час назад

Росконтроль выявил марки лучшего чая в пакетиках

РИА "ФедералПресс"

Росконтроль проверил качество черного чая в пакетиках. Эксперты выявили марки хорошего чая в обычных магазинах.

Росконтроль выявил марки лучшего чая в пакетиках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Лучшим признан «Бета-Чай. Королевское качество», который удостоен знака качества Росконтроля. Напиток соответствует требованиям безопасности», – пишет ведомство на своем официальном сайте.

Также в топ вошел черный чай в пакетиках Greenfield Golden Ceylon. Росконтроль отметил, что в нем содержится нужное количество кофеина и танина. Исследователи приобретали чай в обычных продуктовых магазинах. Помимо двух названных марок, Росконтроль также советует обратить внимание на бренды Ahmad Tea, «Майский», Riston Finest Ceylon Tea, Lipton Yellow Label и Hillway. Эксперты отметили, что ни в одном пакетике данных марок чая не было обнаружено красителей, мусора, пыли и пестицидов. Ранее «ФедералПресс» сообщал, какую бутылку вина лучше всего купить к пицце и шаурме.

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