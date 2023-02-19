Росконтроль выявил марки лучшего чая в пакетиках

Также в топ вошел черный чай в пакетиках Greenfield Golden Ceylon. Росконтроль отметил, что в нем содержится нужное количество кофеина и танина. Исследователи приобретали чай в обычных продуктовых магазинах. Помимо двух названных марок, Росконтроль также советует обратить внимание на бренды Ahmad Tea, «Майский», Riston Finest Ceylon Tea, Lipton Yellow Label и Hillway. Эксперты отметили, что ни в одном пакетике данных марок чая не было обнаружено красителей, мусора, пыли и пестицидов. Ранее «ФедералПресс» сообщал, какую бутылку вина лучше всего купить к пицце и шаурме.