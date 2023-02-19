В овсяных хлопьях найден яд

Хлормекват — это незаменимое средство для фермеров, оно спасает хозяйства от полегания посевов, так как обеспечивает толстый, устойчивый стебель, что позволяет избежать потерь при сборе урожая.

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Уже первые эксперименты на животных показали, что химикат способен нарушать формирование зародыша и повреждать систему репродуктивных органов, причем его воздействие в детстве сказывается во взрослом возрасте.

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The Defender пишет, что хлормекват также нарушает процессы метаболизма, задерживает развитие ребенка, снижает уровень тестостерона, наносит урон нервной системе. Исследования, проведенные в конце 80-х в Дании, выявили, что свиньи, которых кормили пшеницей, выращенной с использованием хлормеквата, ощущали его разрушительное воздействие даже при содержании препарата в дозе в 20 раз меньше той, что считается безопасной для человека. После этого фермерам рекомендовали меньше давать свиньям зерна, выращенного с применением хлормеквата.

В 90-х годах аналогичное исследование провели на мышах, а затем на крысах и собаках. И тоже применялись дозы ниже рекомендованного безопасного уровня. Но все равно были выявлены признаки поражения нервной системы у животных. Однако государственные регулирующие органы многих стран не приняли во внимание реальную вероятность того, что химикат повредит развивающийся мозг детей. Эксперты говорят, что хлормекват напоминает по своей токсичности ядовитый паракват - гербицид, который является табельным оружием армии США для уничтожения растительности: он буквально «сносил» джунгли во вьетнамской войне.

Хлормекват был запрещен для применения в продовольственном земледелии США еще в 1962 году. В Америке его классифицируют как «чрезвычайно опасное вещество». Но его используют при выращивании зерновых Евросоюз и особенно Россия, где его рекламируют как «эффективное средство для повышения урожайности». В Европе его применяют десятилетиями, его следы найдены во всех пробах, взятых у британцев. Шведов всполошило исследование по выявлению в крови и моче хлормеквата, среди всех изучавшихся биомаркеров он показал наивысшие концентрации.