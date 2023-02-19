В овсяных хлопьях найден яд

Хлормекват — это незаменимое средство для фермеров, оно спасает хозяйства от полегания посевов, так как обеспечивает толстый, устойчивый стебель, что позволяет избежать потерь при сборе урожая.
Уже первые эксперименты на животных показали, что химикат способен нарушать формирование зародыша и повреждать систему репродуктивных органов, причем его воздействие в детстве сказывается во взрослом возрасте.
The Defender пишет, что хлормекват также нарушает процессы метаболизма, задерживает развитие ребенка, снижает уровень тестостерона, наносит урон нервной системе. Исследования, проведенные в конце 80-х в Дании, выявили, что свиньи, которых кормили пшеницей, выращенной с использованием хлормеквата, ощущали его разрушительное воздействие даже при содержании препарата в дозе в 20 раз меньше той, что считается безопасной для человека. После этого фермерам рекомендовали меньше давать свиньям зерна, выращенного с применением хлормеквата.
В 90-х годах аналогичное исследование провели на мышах, а затем на крысах и собаках. И тоже применялись дозы ниже рекомендованного безопасного уровня. Но все равно были выявлены признаки поражения нервной системы у животных. Однако государственные регулирующие органы многих стран не приняли во внимание реальную вероятность того, что химикат повредит развивающийся мозг детей. Эксперты говорят, что хлормекват напоминает по своей токсичности ядовитый паракват - гербицид, который является табельным оружием армии США для уничтожения растительности: он буквально «сносил» джунгли во вьетнамской войне.
Хлормекват был запрещен для применения в продовольственном земледелии США еще в 1962 году. В Америке его классифицируют как «чрезвычайно опасное вещество». Но его используют при выращивании зерновых Евросоюз и особенно Россия, где его рекламируют как «эффективное средство для повышения урожайности». В Европе его применяют десятилетиями, его следы найдены во всех пробах, взятых у британцев. Шведов всполошило исследование по выявлению в крови и моче хлормеквата, среди всех изучавшихся биомаркеров он показал наивысшие концентрации.
В США разрешено его использование фермерами только при выращивании декоративных растений. Но Америка импортирует большие объемы дешевого овса для пищевой индустрии. Такое решение под давлением химического гиганта Eastman Chemical Company было принято Трампом, его администрация также подняла разрешенный уровень содержания в зерне этого регулятора роста. Тем временем агроиндустрия усиливает давление на правительства, требуя резко повысить допустимый уровень содержания регулятора роста в целом ряде продуктов. Контрольные органы в основном отслеживают наличие пестицидов, тогда как хлормекват находится в тени.