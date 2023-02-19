Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Лук без слез: быстрые кольца для душевных посиделок с друзьями

Катя Кобышева

Луковые кольца любят даже те взрослые, которые не переносят пиво. А если говорить о детях, то часто хрустящие луковые колечки - единственный способ накормить их луком.

Лук без слез: быстрые кольца для душевных посиделок с друзьями
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" предлагает простой и быстрый рецепт невероятно вкусных луковых колец, которые можно готовить прямо при гостях. А это непременно понадобится, потому что, во-первых, они хороши с пылу с жару, а, во-вторых, все равно моментально закончатся и все захотят добавки.

Ингредиенты:

  • Очень много лука, чем крупнее луковица, тем лучше
  • Мука
  • Разрыхлитель
  • Яйца
  • Молоко
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки – не менее двух бутылок, на всякий случай
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Копченая паприка – по вкусу

Приготовление:

  1. Лук начистите заранее и опустите в горячую воду с парой ложек уксуса, чтобы сошла горечь. Затем нарежьте лук кружочками толщиной не менее одного сантиметра. Осторожно разделите на кольца.
  2. Два стакана муки перемешайте с двумя чайными ложками соли и двумя чайными ложками разрыхлителя. Обваляйте в смеси кольца.
  3. Два яйца взбейте с 1,5 стакана молока. Опускайте туда колечки по одному, а затем выкладывайте их на решетку, чтобы стекло лишнее.
  4. Разогрейте в глубокой сковороде масло, его должно очень много, не менее одного сантиметра. Обваливайте луковые кольца в панировочных сухарях и кладите на сковородку. Через две-три минуты можно снимать и класть следующую партию. Готовые кольца кладите на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте перцем и паприкой, если захочется.

В салат, но не лицом: быстрый рецепт из пяти доступных продуктов

Главной во всей этой истории придумать красивую подачу. Если друзей больше двух, а сидеть вы планируете не за кухонным столом, а в гостиной, то не нужно все кольца складывать в одну большую миску. Предусмотрите несколько мисок поменьше, до которых не нужно будет тянуться слишком сильно. Также позаботьтесь о том, чтобы у каждого из гостей под рукой было достаточное количество салфеток. Луковые кольца удобнее всего есть руками, поэтому пальцы нужно будет вытирать часто.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий