Лук без слез: быстрые кольца для душевных посиделок с друзьями

Луковые кольца любят даже те взрослые, которые не переносят пиво. А если говорить о детях, то часто хрустящие луковые колечки - единственный способ накормить их луком.
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"Рамблер" предлагает простой и быстрый рецепт невероятно вкусных луковых колец, которые можно готовить прямо при гостях. А это непременно понадобится, потому что, во-первых, они хороши с пылу с жару, а, во-вторых, все равно моментально закончатся и все захотят добавки.
Ингредиенты:
- Очень много лука, чем крупнее луковица, тем лучше
- Мука
- Разрыхлитель
- Яйца
- Молоко
- Панировочные сухари
- Масло для жарки – не менее двух бутылок, на всякий случай
- Соль
- Черный молотый перец
- Копченая паприка – по вкусу
Приготовление:
- Лук начистите заранее и опустите в горячую воду с парой ложек уксуса, чтобы сошла горечь. Затем нарежьте лук кружочками толщиной не менее одного сантиметра. Осторожно разделите на кольца.
- Два стакана муки перемешайте с двумя чайными ложками соли и двумя чайными ложками разрыхлителя. Обваляйте в смеси кольца.
- Два яйца взбейте с 1,5 стакана молока. Опускайте туда колечки по одному, а затем выкладывайте их на решетку, чтобы стекло лишнее.
- Разогрейте в глубокой сковороде масло, его должно очень много, не менее одного сантиметра. Обваливайте луковые кольца в панировочных сухарях и кладите на сковородку. Через две-три минуты можно снимать и класть следующую партию. Готовые кольца кладите на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте перцем и паприкой, если захочется.
Главной во всей этой истории придумать красивую подачу. Если друзей больше двух, а сидеть вы планируете не за кухонным столом, а в гостиной, то не нужно все кольца складывать в одну большую миску. Предусмотрите несколько мисок поменьше, до которых не нужно будет тянуться слишком сильно. Также позаботьтесь о том, чтобы у каждого из гостей под рукой было достаточное количество салфеток. Луковые кольца удобнее всего есть руками, поэтому пальцы нужно будет вытирать часто.