Лук без слез: быстрые кольца для душевных посиделок с друзьями

"Рамблер" предлагает простой и быстрый рецепт невероятно вкусных луковых колец, которые можно готовить прямо при гостях. А это непременно понадобится, потому что, во-первых, они хороши с пылу с жару, а, во-вторых, все равно моментально закончатся и все захотят добавки.

Ингредиенты:

Приготовление:

Главной во всей этой истории придумать красивую подачу. Если друзей больше двух, а сидеть вы планируете не за кухонным столом, а в гостиной, то не нужно все кольца складывать в одну большую миску. Предусмотрите несколько мисок поменьше, до которых не нужно будет тянуться слишком сильно. Также позаботьтесь о том, чтобы у каждого из гостей под рукой было достаточное количество салфеток. Луковые кольца удобнее всего есть руками, поэтому пальцы нужно будет вытирать часто.