В Роспотребнадзоре объяснили, какие блины нельзя покупать

Накануне Масленицы в Роспотребназоре рассказали, какие блины могут быть опасны. Об этом сообщает ТАСС .

По рекомендации ведомства, лучше воздержаться от покупки готовых замороженных блинов, которые слиплись в упаковке. Это значит, что они разморозились и были повторно заморожены. В Роспотребнадзоре считают, что такие блины могут представлять опасность для организма.