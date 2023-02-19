В Роспотребнадзоре объяснили, какие блины нельзя покупать

Накануне Масленицы в Роспотребназоре рассказали, какие блины могут быть опасны. Об этом сообщает ТАСС.
По рекомендации ведомства, лучше воздержаться от покупки готовых замороженных блинов, которые слиплись в упаковке. Это значит, что они разморозились и были повторно заморожены. В Роспотребнадзоре считают, что такие блины могут представлять опасность для организма.
"Если вы увидели или поняли при встряхивании, что блины слиплись, это свидетельствует о неправильном их хранении и повторном замораживании", - пояснили в пресс-службе.
Еще один тревожный признак - потемневшее тесто. Такой эффект также может возникнуть из-за повторной заморозки.