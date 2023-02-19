Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

В Роспотребнадзоре объяснили, какие блины нельзя покупать

Катя Кобышева

Накануне Масленицы в Роспотребназоре рассказали, какие блины могут быть опасны. Об этом сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре объяснили, какие блины нельзя покупать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По рекомендации ведомства, лучше воздержаться от покупки готовых замороженных блинов, которые слиплись в упаковке. Это значит, что они разморозились и были повторно заморожены. В Роспотребнадзоре считают, что такие блины могут представлять опасность для организма.

"Если вы увидели или поняли при встряхивании, что блины слиплись, это свидетельствует о неправильном их хранении и повторном замораживании", - пояснили в пресс-службе.

Еще один тревожный признак - потемневшее тесто. Такой эффект также может возникнуть из-за повторной заморозки.

Как быстро засолить форель в домашних условиях: пошаговый рецепт

Ранее врач Кашух объяснила, в чем польза и вред протеиновых батончиков.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий