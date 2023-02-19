Что будет со здоровьем, если перестать есть сыр
Многие сорта сыра достаточной калорийны и могут содержать много жира и натрия. Диетологи рассказали, какие эффекты для организма может вызвать значительное сокращение потребления или отказ от этого продукта.
1. Внешний вид кожи может улучшиться.
Исследования показывают, что молочные продукты связаны с избыточной выработкой кожного сала.
2. Вы будете реже испытывать вздутие живота.
У многих молочные продукты могут вызвать расстройство желудка и вздутие живота либо из-за отсутствия ферментов для расщепления молочного сахара, либо из-за настоящей аллергии.
3. У вас может реже случаться головная боль и мигрени.
Если вы часто страдаете мигренью, виновником может быть диета с высоким содержанием сыра и молочных продуктов.
4. Вы можете снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.
Сыр — это продукт с высоким содержанием насыщенных жиров, которые способствуют сердечным заболеваниям, в первую очередь за счёт повышения уровня холестерина.
5. Вы можете похудеть.
Если вы пытаетесь похудеть, чрезмерное употребление сыра также может помешать вам достичь цели из-за содержания сахара и жира.
6. Вы можете снизить риск рака.
Есть свидетельства, что казеин, белок, содержащийся в молоке, увеличивает скорость роста некоторых типов опухолей, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы.
7. Вы можете уменьшить воспаление в организме.
В целом, сыр и молочные продукты содержат много компонентов, которые могут вызвать воспаление в организме.
Стоит отметить, что пользу для организма сыр тоже несёт.