Шесть безалкогольных напитков, которые убивает мозг

Исследователи посоветовали детям и взрослым исключить из меню напитки с большим содержанием сахара, который провоцирует сокращение объемов гиппокампа, отвечающего за обучение и память. Также стоит отказаться от молочных коктейлей. В них содержатся насыщенные жиры, которые негативно сказываются на состоянии сосудов.

Латте, фраппе и другие напитки на основе кофе следует употреблять особенно осторожно из-за большого количества сахара и молока. Что касается спортивных коктейлей, их лучше пить тем, кто действительно заинтересован в спорте, отметили исследователи из Гарварда. Аналогичное правило применяется и по отношению к восстановительным напиткам для атлетов.