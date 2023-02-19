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44 минуты назад

Названы шесть безалкогольных напитков, употребление которых убивает мозг

Слово и Дело

Некоторые напитки крайне вредят мозгу. От чего лучше отказаться, рассказали ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Шесть безалкогольных напитков, которые убивает мозг
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исследователи посоветовали детям и взрослым исключить из меню напитки с большим содержанием сахара, который провоцирует сокращение объемов гиппокампа, отвечающего за обучение и память. Также стоит отказаться от молочных коктейлей. В них содержатся насыщенные жиры, которые негативно сказываются на состоянии сосудов.

Латте, фраппе и другие напитки на основе кофе следует употреблять особенно осторожно из-за большого количества сахара и молока. Что касается спортивных коктейлей, их лучше пить тем, кто действительно заинтересован в спорте, отметили исследователи из Гарварда. Аналогичное правило применяется и по отношению к восстановительным напиткам для атлетов.

Еда,Гарвардский университет,
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