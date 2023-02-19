Клубника, яблоки и сыр: продукты, которые отбеливают зубы

Поддержание природной белизны зубов с помощью продуктов питания — это один из самых безопасных по отношению к эмали способов отбеливания зубов. Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал «Вечерней Москве», какие продукты сделают зубы белее.
На первом месте среди таких продуктов, безусловно, самые обычные яблоки. Содержащаяся в этих плодах яблочная кислота способствует снятию зубного налета и отбеливанию. Поэтому стоматологи и врачи-педиатры всегда советуют молодым мамам давать кусочки яблок малышам, в том числе, для ухода за полостью рта, например, после сладкого или в качестве профилактики кариеса после завершения трапезы.
Кроме того, яблочная кислота содержится в абрикосах, персиках, вишне, чернике, ежевике, винограде, сливах и грушах — все перечисленные плоды способствуют осветлению эмали зубов.
Хорошими отбеливающими свойствами также обладает клубника. Достаточно несколько спелых, сочных ягод, чтобы зубы стали на пару тонов светлее.
Клубника издавна известна своими отбеливающими свойствами, поэтому ее часто применяют в домашней косметологии для изготовления масок. Основное действующее вещество в данном случае — фруктовая кислота, содержащаяся в плодах. Однако в отличие от лица, на которое можно наносить кашицу из этой ягоды, от такого воздействия на зубы лучше отказаться, так как при непосредственном контакте кислота может негативно сказаться на состоянии эмали.
Не стоит забывать, что есть ряд продуктов, которые не отбеливают зубы, но способствуют укреплению эмали, снятию зубного налета и по этим причинам невероятно полезны. В первую очередь это, конечно же, молочные продукты, особенно творог, сыры твердых сортов.
Сыр способен нейтрализовать вредную среду в полости рта, является хорошей профилактикой кариеса, так как вызывает обильное слюноотделение, смывает остатки пищи с поверхности зубов и помогает реминерализации эмали.
С бактериями в полости рта прекрасно справляются морковь и сельдерей. Морковь — еще один продукт, который стоматологи рекомендуют давать малышам для профилактики кариеса после употребления сладкого.
Из полезных продуктов можно отметить еще апельсины из-за высокого содержания витамина С (он укрепляет десны), орехи — укрепление эмали, шоколад — профилактика кариеса. При выборе плитки лучше делать ставку на продукты с высоким содержанием какао, так как горький шоколад содержит полифенолы, которые препятствуют тому, чтобы бактерии из остатков пищи прилипали к поверхности зубов.