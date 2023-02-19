Клубника, яблоки и сыр: продукты, которые отбеливают зубы

Поддержание природной белизны зубов с помощью продуктов питания — это один из самых безопасных по отношению к эмали способов отбеливания зубов. Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал «Вечерней Москве», какие продукты сделают зубы белее.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Яблоки

Видео дня

На первом месте среди таких продуктов, безусловно, самые обычные яблоки. Содержащаяся в этих плодах яблочная кислота способствует снятию зубного налета и отбеливанию. Поэтому стоматологи и врачи-педиатры всегда советуют молодым мамам давать кусочки яблок малышам, в том числе, для ухода за полостью рта, например, после сладкого или в качестве профилактики кариеса после завершения трапезы.

Кроме того, яблочная кислота содержится в абрикосах, персиках, вишне, чернике, ежевике, винограде, сливах и грушах — все перечисленные плоды способствуют осветлению эмали зубов.

Клубника

Хорошими отбеливающими свойствами также обладает клубника. Достаточно несколько спелых, сочных ягод, чтобы зубы стали на пару тонов светлее.

Клубника издавна известна своими отбеливающими свойствами, поэтому ее часто применяют в домашней косметологии для изготовления масок. Основное действующее вещество в данном случае — фруктовая кислота, содержащаяся в плодах. Однако в отличие от лица, на которое можно наносить кашицу из этой ягоды, от такого воздействия на зубы лучше отказаться, так как при непосредственном контакте кислота может негативно сказаться на состоянии эмали.

Молочные продукты

Не стоит забывать, что есть ряд продуктов, которые не отбеливают зубы, но способствуют укреплению эмали, снятию зубного налета и по этим причинам невероятно полезны. В первую очередь это, конечно же, молочные продукты, особенно творог, сыры твердых сортов.

Сыр способен нейтрализовать вредную среду в полости рта, является хорошей профилактикой кариеса, так как вызывает обильное слюноотделение, смывает остатки пищи с поверхности зубов и помогает реминерализации эмали.

Морковь и сельдерей

С бактериями в полости рта прекрасно справляются морковь и сельдерей. Морковь — еще один продукт, который стоматологи рекомендуют давать малышам для профилактики кариеса после употребления сладкого.

Шоколад и орехи