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1 час назад

Рецепт вкусного и полезного ужина на скорую руку: видео

Мира Маркина

Если нужно поесть быстро, а времени готовить нет, то чаще всего люди выбирают фастфуд или доставку готовой еды. Однако это не единственный вариант. Нутрициолог и создательница канала по правильному питанию "Eat&Thin" поделилась простым рецептом сытного ужина для тех, у кого не хватает свободного времени на приготовление полноценных блюд.

Приготовление рагу из брокколи и курицы по этому рецепту займет у вас всего 15 минут, а чувство сытости останется надолго.

Для приготовления понадобятся:

  • Репчатый лук 1 шт.
  • Сливочное масло 2 ст. л.
  • Куриное филе 400 г
  • Брокколи 300 г
  • Сметана 15% 2 ст.л.
  • Мягкий сыр
  • Соль и специи по вкусу

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Как приготовить полезные оладьи

Ранее мы писали про ошибки, из-за которых кухня выглядит хуже.

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