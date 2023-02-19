Рецепт вкусного и полезного ужина на скорую руку: видео

Если нужно поесть быстро, а времени готовить нет, то чаще всего люди выбирают фастфуд или доставку готовой еды. Однако это не единственный вариант. Нутрициолог и создательница канала по правильному питанию "Eat&Thin" поделилась простым рецептом сытного ужина для тех, у кого не хватает свободного времени на приготовление полноценных блюд.