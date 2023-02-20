Отворяй ворота, Масленица пришла: самые вкусные рецепты блинов

С 20 по 26 февраля москвичи будут широко и вкусно отмечать Масленицу. Как наесться блинами, но не стать жертвой обжорства, рассказывает повар Татьяна Иваненко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Все мы знаем, как блины вкусны, но и опасны: тесто никак нельзя назвать продуктом легкоперевариваемым и усваиваемым. Но если вы будете делать блины с разнообразными, в том числе и овощными начинками, шансы в итоге чувствовать себя не объевшимся, а просто вкусно поевшим, возрастают. Кроме того, очень советую в это время держать на столе такие закуски, как квашеная капуста и моченые яблоки, свекла, салат из сельдерея или просто сельдерейные черешки. Кроме непосредственно блинов на Масленицу принято есть рыбу: семь дней до Великого поста в древности называли мясопустной неделей, то есть неделей без мяса. Кстати, очень советую вам вспомнить забытое советское блюдо — рыбу под маринадом. Обжаренные шинкованный лук и натертую морковь надо хорошо протушить с томатной пастой, добавив соль, сахар, лаврушку и гвоздику, а затем переложить этим маринадом отваренную и освобожденную от костей рыбу и дать блюду настояться. Кстати, с блинами рыба под маринадом очень хороша! Можете завернуть ее в блин конвертиком и подать как холодную закуску. Друзья Масленицы — разнообразные джемы, варенье, все домашние консервы.

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Письмецо в конверте

На выпеченный блин положить тонкий ломтик помидора, натертый сыр, свернуть блин треугольником, обвалять в яйце и панировочных сухарях и обжарить на сковороде до хруста. Подавать с овощным салатом и соленьями.

Сладкий «колодец»

Блины испечь, заложить внутрь сладкую начинку (творог с вареньем, ягоды и т.д.), скатать в трубочки, их края обрезать, чтобы получились «поленья». Сложить из них колодец, внутри установить емкость со сметаной, медом или вареньем, обсыпать сахарной пудрой и подать к столу.

Бабушкин сундук

Готовое дрожжевое тесто (можно слоеное) раскатать в тонкую лепешку. В центре лепешки положить блин, на него — начинку из яиц и риса, сверху снова блин, потом опять начинку. И так как можно выше, но чтобы стопка прошла по высоте в духовку. Когда стопка блинов готова, натягиваем на нее тесто и выпекаем.

Зимняя сказка

Блин запекается в духовке цельным пластом, затем ему надо дать остыть. На блин выкладывается начинка: творог с сахаром и сметаной или сгущенным молоком с добавлением ягод вишни или черной смородины. Начинки должно быть много. Свернув блин в тугую «колбасу», нарезаем ее на кусочки шириной пять сантиметров. Блины можно подать и так, и украсив безе: белок с сахаром взбить в крутую пену, выложить массу на кусочки начиненных блинов и запечь в духовке.

Экзотика: хотто кээки

Так называются японские блинчики на молоке и йогурте. Они получаются пышными, скорее похожи на булочки и очень вкусны, особенно если сверху на них выкладывать различные добавки. Тесто для блинчиков делают так: берут 160 г пшеничной муки, 1 ст. ложку разрыхлителя, 100 мл молока, 1 ст. ложку сахара, щепотку соли, 3 ст. ложки густого йогурта, 1 яйцо. Жарят хотто кээки на растительном масле, подают — по правилам — с медом и сливочным маслом, но другие добавления не исключаются. Японские хотто очень вкусны с русской селедкой!

Узелки на память

Блины тонкие, сделанные по любому из ваших рецептов, начиняют нежидкой начинкой и, собрав в узелок, наподобие тех, с которыми раньше путешествовали, перевязывают стебельком петрушки, и подают к столу со сметаной или иными добавками. Если начинки разные, можно устроить соревнование: кто угадает начинку, тот и выиграл.

Яркие свеколки

Для приготовления этих необычных, но очень красивых блинчиков красного цвета вам понадобится стакан муки, 1,25 стакана молока, полстакана ряженки, 1 свекла среднего размера, 1 ст. ложка сахара и 0.5 ч. ложки соли, щепотка соды, 1 ст. ложка оливкового масла. Свеклу для этого рецепта отваривают и измельчают блендером, добавив молоко. После выпекания блины получаются красно-сиреневыми и эффектно смотрятся с белой начинкой — творогом, творожным сыром.

Лесные пеньки

Сделайте бездрожжевое тесто для блинов — такое, как вы привыкли делать. На противень, смазанный маслом или выложенный пергаментной бумагой, вылейте тесто и отправьте противень в горячую духовку. В итоге у вас получится огромный цельный блин, запеченный с одной стороны. Достав противень, выложите на него приготовленную начинку — одну или несколько: например, подсоленный творог с зеленью, яйца с луком и майонезом или сметаной, рыбу и так далее. Начинку надо равномерно распределить по блину и, туго сворачивая его в «колбаску», нарезать ее затем на кусочки шириной в 7–10 см. Это и будут «пеньки». Украсьте блюдо зеленью и подавайте.

Разноцветные «платочки»

Современные пищевые красители позволят испечь блины, которые обычно очень нравятся детям, — разноцветные, как на фото внизу! Из них можно сделать украшения для стола. Так, из блинов красного цвета, например, сворачиваются очень красивые розы, а из зеленых — листочки для них. Кроме покупных красителей можете использовать домашние: блины со шпинатом получатся зелеными, со свекольным соком — розовыми и так далее.

ЭКСКЛЮЗИВ

Специально для «Вечерней Москвы» нутрициолог Татьяна Антилогова разработала рецепты полезных блинов!

Пшенные с куркумой 150 г пшена,

1 стакан воды,

2 яйца,

200 мл кокосового или миндального молока,

1 ст. ложка рисовой муки,

1 ст. ложка оливкового или кокосового масла, соль по вкусу,

0.5 ч. ложки специй — мускатный орех, куркума.

Пшено с вечера промойте, залейте горячей водой. Утром воду слейте и смешайте все ингредиенты блендером до однородной массы. Густое тесто разбавьте молоком или водой. Выпекаем блинчики на разогретой сковороде с антипригарным покрытием. Подаем с кусочком топленого масла гхи.

Нутовые с грибочками 100 г нутовой муки,

180 мл воды, 1 яйцо,

соль по вкусу,

1 ст. ложка кокосового или оливкового масла.

200 г грибов,

луковица,

зубчик чеснока,

зелень петрушки. Для начинки: