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1 час назад

Фитнес-тренер перечислил вредные для завтрака продукты

Мослента

Вредные для употребления на завтрак продукты перечислил «Мосленте» фитнес-тренер Максим Сливак. Он отметил, что круассаны, мюсли, хлопья с молоком и некоторые виды йогуртов могут способствовать набору веса и нанести вред здоровью.

Фитнес-тренер перечислил вредные для завтрака продукты
Фото: МослентаМослента

«Если посмотреть составы этих продуктов, то в каждом найдется большое количество добавленного сахара — столовая ложка, а то и больше. Сахар — это быстрый углевод, который резко поднимает уровень сахара в крови, затем уровень так же быстро понижается. В итоге чувство насыщения человек испытывает недолго», — объяснил Сливак, уточнив, что гормон инсулин гасит скачки сахара и откладывает неиспользуемую энергию в «жировое депо». Таким образом человек постепенно набирает лишний вес.

Эксперт назвал полезную альтернативу завтракам с сахаром. Он посоветовал обратить внимание на йогурты и творожки без вкусовых и ягодных наполнителей с жирностью 1,5-2,5 процента, диетическое печенье и сладости на основе белка и сахарозаменителя. «Если ваша цель — жиросжигание, то протеиновый коктейль с минимальным количеством жира и высоким содержанием белка поможет добиться этой цели», — отметил он.

Ранее два правила завтрака назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал зрителей не пропускать утренний прием пищи, так как он необходим для правильного метаболизма и запуска гормональной системы.

Еда,Александр Мясников,
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