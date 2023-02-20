Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
12 минут назад

Названы два способа, как сохранить свежесть зелени в холодильнике

Слово и Дело

Специалист сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Дарья Уткина поделилась секретом, как сохранить свежесть зелени.

Названы два способа, как сохранить свежесть зелени в холодильнике
Фото: Слово и делоСлово и дело

Это один из наиболее быстро увядающих продуктов. Зелень желательно употреблять в первые два-три дня. Однако есть некоторые хитрости, как продлить ей жизнь, рассказала Дарья Уткина. Зелень нужно хранить в холодильнике в герметично закрытой стеклянной банке при температуре не более двух градусов тепла, отметила собеседница «Ленты.ру».

«Перед хранением зелень нужно перебрать и промыть: удалить увядшие и поврежденные веточки и корешки, а затем опустить в емкость с холодной водой и аккуратно прополоскать, меняя воду несколько раз», — рассказала Дарья Уткина.

Перед тем, как убрать зелень в холодильник, ее нужно хорошо высушить. Для этого подойдут бумажные полотенца. В качестве альтернативы стеклянной панки можно использовать полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции.

Еда,Дарья Уткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий