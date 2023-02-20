Названы два способа, как сохранить свежесть зелени в холодильнике

Это один из наиболее быстро увядающих продуктов. Зелень желательно употреблять в первые два-три дня. Однако есть некоторые хитрости, как продлить ей жизнь, рассказала Дарья Уткина. Зелень нужно хранить в холодильнике в герметично закрытой стеклянной банке при температуре не более двух градусов тепла, отметила собеседница «Ленты.ру».