Названы два способа, как сохранить свежесть зелени в холодильнике

Специалист сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Дарья Уткина поделилась секретом, как сохранить свежесть зелени.
Это один из наиболее быстро увядающих продуктов. Зелень желательно употреблять в первые два-три дня. Однако есть некоторые хитрости, как продлить ей жизнь, рассказала Дарья Уткина. Зелень нужно хранить в холодильнике в герметично закрытой стеклянной банке при температуре не более двух градусов тепла, отметила собеседница «Ленты.ру».
«Перед хранением зелень нужно перебрать и промыть: удалить увядшие и поврежденные веточки и корешки, а затем опустить в емкость с холодной водой и аккуратно прополоскать, меняя воду несколько раз», — рассказала Дарья Уткина.
Перед тем, как убрать зелень в холодильник, ее нужно хорошо высушить. Для этого подойдут бумажные полотенца. В качестве альтернативы стеклянной панки можно использовать полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции.