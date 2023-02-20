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1 час назад

Специалисты опровергли миф о вреде кофе и яиц для здоровья

runews24.ru

Многие продукты по ошибке причислены к вредным, поэтому люди стараются избегать их употребления. На самом деле, если есть их в небольших количествах, они даже полезны для организма, говорят специалисты.

Специалисты опровергли миф о вреде кофе и яиц для здоровья
Фото: runews24.rurunews24.ru

Многие продукты по ошибке причислены к продуктам, которые вредят здоровью. Самый яркий тому пример – кофе, пишет Interia. По утверждению издания, этот напиток не только не вредит человеку, но даже оказывает положительный эффект на организм. Однако употреблять его нужно в небольших количествах, говорят эксперты.

То же самое можно сказать о яйцах. По мнению большинства, яйца повышают содержание холестерина. Однако это утверждение касается жареных яиц с майонезом. Отварные яйца, напротив, полезны для человека.

В негативном действии на здоровье также обвиняли рапсовое масло. Но оно оказалось отличной заменой другим жирам. К тому в нем содержится много полезных витаминов.

Последним продуктом, который упоминается в материале, является картофель, который за счет легкоусвояемости может повысить гликемический индекс.

Еда,
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