Видеорецепт: гуляш из говядины как готовила бабушка

Гуляш из говядины, да под картошечку... Разве это не одно из лучших блюд на свете? Но если с картофелем в таком обеде все ясно, то вот гуляш требует особого внимания и подхода. Тут крайне важно как качество самой говядины, так и правильный рецепт.