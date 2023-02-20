Видеорецепт: гуляш из говядины как готовила бабушка

Гуляш из говядины, да под картошечку... Разве это не одно из лучших блюд на свете? Но если с картофелем в таком обеде все ясно, то вот гуляш требует особого внимания и подхода. Тут крайне важно как качество самой говядины, так и правильный рецепт.
Один из таких мы нашли на просторах социальной сети TikTok – пользователь с ником @chef_kostya поделился видеороликом, в котором подробно рассказал и показал, как приготовить блюдо так, чтобы говядина была мягкой, сочной и очень вкусной.
Для приготовления вам понадобится:
Подробный способ приготовления смотрите в видео. Приятного аппетита!
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