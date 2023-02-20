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52 минуты назад

Видеорецепт: гуляш из говядины как готовила бабушка

Мира Маркина

Гуляш из говядины, да под картошечку... Разве это не одно из лучших блюд на свете? Но если с картофелем в таком обеде все ясно, то вот гуляш требует особого внимания и подхода. Тут крайне важно как качество самой говядины, так и правильный рецепт.

Один из таких мы нашли на просторах социальной сети TikTok – пользователь с ником @chef_kostya поделился видеороликом, в котором подробно рассказал и показал, как приготовить блюдо так, чтобы говядина была мягкой, сочной и очень вкусной.

Для приготовления вам понадобится:

  • говядина
  • морковь
  • лук
  • чеснок
  • соль, перец, паприка
  • мука
  • томатный соус
  • сливки
  • вода.

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Подробный способ приготовления смотрите в видео. Приятного аппетита!

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