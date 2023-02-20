Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
15 минут назад

Россиянам объяснили, почему нельзя полностью отказаться от соли

Секрет Фирмы

Все в курсе, что соль — белая смерть, много её есть нельзя, чтобы не обрести проблемы со здоровьем, с сердцем, с суставами и прочие беды. Вот только полностью отказаться от этой приправы тоже нельзя. И дело не во вкусовых предпочтениях — нехватка соли вызывает затруднения в работе организма. Так, во всяком случае, рассказала заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова.

Россиянам объяснили, почему нельзя полностью отказаться от соли
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, натрий необходим для транспортировки полезных веществ в организме, передачи нервных импульсов, регуляции давления, сокращения мышц. Поэтому целиком отказываться от её употребления нельзя.

С другой стороны, излишек соли в организме также вредит здоровью. Из-за неё повышается давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому солёной пищей лучше не злоупотреблять, тем более что в среднем россияне за день съедают её 10–12 граммов, что вдвое больше, чем советуют медики.

Уменьшить потребление соли можно легко. Надо только отказаться от копчёностей, чипсов и снеков, а заодно убрать солонку подальше. Чтобы соблазна не было.

Еда,Анастасия Семенова,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий