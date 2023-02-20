Россиянам объяснили, почему нельзя полностью отказаться от соли

Все в курсе, что соль — белая смерть, много её есть нельзя, чтобы не обрести проблемы со здоровьем, с сердцем, с суставами и прочие беды. Вот только полностью отказаться от этой приправы тоже нельзя. И дело не во вкусовых предпочтениях — нехватка соли вызывает затруднения в работе организма. Так, во всяком случае, рассказала заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова.
По словам эксперта, натрий необходим для транспортировки полезных веществ в организме, передачи нервных импульсов, регуляции давления, сокращения мышц. Поэтому целиком отказываться от её употребления нельзя.
С другой стороны, излишек соли в организме также вредит здоровью. Из-за неё повышается давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому солёной пищей лучше не злоупотреблять, тем более что в среднем россияне за день съедают её 10–12 граммов, что вдвое больше, чем советуют медики.
Уменьшить потребление соли можно легко. Надо только отказаться от копчёностей, чипсов и снеков, а заодно убрать солонку подальше. Чтобы соблазна не было.