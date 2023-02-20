Россиянам объяснили, почему нельзя полностью отказаться от соли

Все в курсе, что соль — белая смерть, много её есть нельзя, чтобы не обрести проблемы со здоровьем, с сердцем, с суставами и прочие беды. Вот только полностью отказаться от этой приправы тоже нельзя. И дело не во вкусовых предпочтениях — нехватка соли вызывает затруднения в работе организма. Так, во всяком случае, рассказала заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, натрий необходим для транспортировки полезных веществ в организме, передачи нервных импульсов, регуляции давления, сокращения мышц. Поэтому целиком отказываться от её употребления нельзя.

С другой стороны, излишек соли в организме также вредит здоровью. Из-за неё повышается давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому солёной пищей лучше не злоупотреблять, тем более что в среднем россияне за день съедают её 10–12 граммов, что вдвое больше, чем советуют медики.