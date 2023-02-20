Как и сколько варить перепелиные яйца: варианты приготовления

Перепелиные яйца можно любить только за красоту. Но кроме того, что они красивые, они еще и очень полезные. Тем не менее даже в таком простом деле есть некоторые нюансы. Например, на вопрос: «Сколько варить перепелиные яйца?» – можно ответить по-разному. Все зависит от того, что вы хотите получить.

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«Рамблер» рассказывает, чем хороши перепелиные яйца и как их правильно приготовить.

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В чем польза перепелиных яиц

Перепелиные яйца считаются очень полезными, а кроме того, они не вызывают аллергию. А значит их можно рекомендовать и взрослым, и детям. Полезность перепелиных яиц определяется веществами, которые в них содержатся:

Легко усваиваемый белок и аминокислота лизин способствуют росту и восстановлению тканей;

Глицин и группа витаминов В благоприятно воздействуют на нервную систему;

Фермент лизоцим работает как природный антибиотик;

Лецитин укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает негативное влияние холестерина;

Интреферон укрепляет иммунитет;

Железо служит для профилактики анемии;

Бета-каротин укрепляет ногти, волосы и кожу.

Пищевая и энергетическая ценность перепелиных яиц

Калорийность перепелиных яиц – 168 ккал.

Содержание макронутриентов:

белки – 11,9 грамма,

жиры – 13,1 грамма,

углеводы – 0, 6 грамма.

Считается, что по соотношению белков и жиров перепелиные яйца сбалансированы лучше, чем куриные. Поэтому диетологи и нутрициологи рекомендуют включать их в рацион.

Сколько нужно варить перепелиные яйца

Все зависит, какие яйца вы хотите получить.

Вкрутую на плите: 5 минут в кипящей воде,

Вкрутую в микроволновке: 3 минуты;

В мешочек: 1 минута в кипящей воде плюс 2 минуты после того, как сняли с огня;

Всмятку: 2 минуты в кипящей воде.

Как правильно варить перепелиные яйца

Лучше всего заранее достать перепелиные яйца из холодильника, чтобы они немного согрелись. Заливаем прохладной водой так, чтобы вода полностью закрывала яйца, добавляем половину чайной ложки соли и ставим на огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь и засекаем время. В нужный момент снимаем перепелиные яйца с плиты и заливаем холодной водой, чтобы они быстрее остыли и лучше чистились.

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Если вы хотите сварить перепелиные яйца в микроволновке, нужно будет установить мощность 500 Вт, затем положить яйца в емкость с холодной подсоленной водой, вода также должна полностью покрывать яйца. Ставим в микроволновку на три минуты, после чего вынимаем и заливаем холодной водой.

Как определить свежесть яиц

Перепелиные яйца хранятся от одного до двух месяцев в зависимости от условий. Прежде чем покупать яйца, проверьте сроки годности и хранения на упаковке. Если не доверяете производителю или продавцу и хотите проверить перепелиные яйца на свежесть в домашних условиях, сделать это можно следующими способами.

Залейте перепелиные яйца водой, если они держатся ближе ко дну или чуть-чуть выступают над поверхностью, значит яйца свежие. Если моментально всплыли, значит они давно хранятся и лучше не рисковать. Взвесьте перепелиные яйца на кухонных весах. В среднем яйцо весит от 10 до 15 граммов, если цифра на весах ниже 10, значит от этих яиц лучше отказаться. Разбейте перепелиное яйцо и осмотрите на желток. Если он держит форму и не растекся моментально, значит яйцо свежее.