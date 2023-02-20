Как и сколько варить перепелиные яйца: варианты приготовления

Перепелиные яйца можно любить только за красоту. Но кроме того, что они красивые, они еще и очень полезные. Тем не менее даже в таком простом деле есть некоторые нюансы. Например, на вопрос: «Сколько варить перепелиные яйца?» – можно ответить по-разному. Все зависит от того, что вы хотите получить.
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«Рамблер» рассказывает, чем хороши перепелиные яйца и как их правильно приготовить.
В чем польза перепелиных яиц
Перепелиные яйца считаются очень полезными, а кроме того, они не вызывают аллергию. А значит их можно рекомендовать и взрослым, и детям. Полезность перепелиных яиц определяется веществами, которые в них содержатся:
- Легко усваиваемый белок и аминокислота лизин способствуют росту и восстановлению тканей;
- Глицин и группа витаминов В благоприятно воздействуют на нервную систему;
- Фермент лизоцим работает как природный антибиотик;
- Лецитин укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает негативное влияние холестерина;
- Интреферон укрепляет иммунитет;
- Железо служит для профилактики анемии;
- Бета-каротин укрепляет ногти, волосы и кожу.
Пищевая и энергетическая ценность перепелиных яиц
Калорийность перепелиных яиц – 168 ккал.
Содержание макронутриентов:
- белки – 11,9 грамма,
- жиры – 13,1 грамма,
- углеводы – 0, 6 грамма.
Считается, что по соотношению белков и жиров перепелиные яйца сбалансированы лучше, чем куриные. Поэтому диетологи и нутрициологи рекомендуют включать их в рацион.
Сколько нужно варить перепелиные яйца
Все зависит, какие яйца вы хотите получить.
- Вкрутую на плите: 5 минут в кипящей воде,
- Вкрутую в микроволновке: 3 минуты;
- В мешочек: 1 минута в кипящей воде плюс 2 минуты после того, как сняли с огня;
- Всмятку: 2 минуты в кипящей воде.
Как правильно варить перепелиные яйца
- Лучше всего заранее достать перепелиные яйца из холодильника, чтобы они немного согрелись.
- Заливаем прохладной водой так, чтобы вода полностью закрывала яйца, добавляем половину чайной ложки соли и ставим на огонь.
- Доводим до кипения, убавляем огонь и засекаем время. В нужный момент снимаем перепелиные яйца с плиты и заливаем холодной водой, чтобы они быстрее остыли и лучше чистились.
Если вы хотите сварить перепелиные яйца в микроволновке, нужно будет установить мощность 500 Вт, затем положить яйца в емкость с холодной подсоленной водой, вода также должна полностью покрывать яйца. Ставим в микроволновку на три минуты, после чего вынимаем и заливаем холодной водой.
Как определить свежесть яиц
Перепелиные яйца хранятся от одного до двух месяцев в зависимости от условий. Прежде чем покупать яйца, проверьте сроки годности и хранения на упаковке. Если не доверяете производителю или продавцу и хотите проверить перепелиные яйца на свежесть в домашних условиях, сделать это можно следующими способами.
- Залейте перепелиные яйца водой, если они держатся ближе ко дну или чуть-чуть выступают над поверхностью, значит яйца свежие. Если моментально всплыли, значит они давно хранятся и лучше не рисковать.
- Взвесьте перепелиные яйца на кухонных весах. В среднем яйцо весит от 10 до 15 граммов, если цифра на весах ниже 10, значит от этих яиц лучше отказаться.
- Разбейте перепелиное яйцо и осмотрите на желток. Если он держит форму и не растекся моментально, значит яйцо свежее.