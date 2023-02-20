У излюбленного россиянами напитка есть и положительные, и отрицательные эффекты. Диетолог Наталья Круглова рассказала, кому стоит отказаться от кефира.

По словам диетолога, кисломолочные продукты могут и должны присутствовать в рационе на постоянной основе, если нет никаких противопоказаний. "Кисломолочка" положительно влияет на микрофлору кишечника, такие продукты содержат биодоступный белок, а также витамины группы B, кальций и витамин А. Кроме того, по словам эксперта, кисломолочные продукты помогают при запорах.

Тем, кто страдает от непереносимости кисломолочной продукции или перенес кишечную инфекцию, диетолог посоветовала отказаться от кефира.

При общей пользе от кисломолочных продуктов, диетолог отметила, что стоит держаться подальше от некоторых йогуртов, обезжиренного творога и творожных десертов.