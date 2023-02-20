Продукт, улучшающий силу и выносливость и замедляющий старение организма

Американцы в 30-х годах заменяли им мясо.

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В чем польза шпината?

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Шпинат богат аскорбиновой кислотой, бета-каротином, фолиевой кислотой, витамином К, а также кальцием, железом, магнием и содержит в себе многие другие микроэлементы. В свежем овоще много антиоксидантов, которые препятствуют старению.

Риз Уизерспун и Джессика Альба не могут представить своё утро без стакана смузи со шпинатом.

Продукт оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы и улучшает работу кишечника и поджелудочной железы. А ещё шпинат является крайне низкокалорийным продуктом — в 100 г содержится всего 23 ккал.

Как продукт влияет на результаты спортсменов?

Из шпината получают вещество экдистерон. Несколько лет назад вокруг него разгорелся скандал в спортивном мире. Учёные университета Берлина даже хотели запретить это вещество, так как выяснилось, что оно здорово повышает силу и выносливость спортсменов, а по своему эффекту схоже со стероидами.

Экдистерон способствует увеличению мышечной массы, нормализует уровень сахара в крови и предотвращает отложение жира.

У многих при упоминании шпината в голове всплывает образ героя американского мультфильма «Моряк Попай». Помните, как он съедал шпинат и у него сразу вырастали мышцы и появлялась энергия? Конечно, история персонажа приукрашена, но этот продукт действительно способен сделать нас сильнее!

Американцы в 1930-х годах заменяли шпинатом мясо, поскольку шпинат — абсолютный рекордсмен среди овощей по концентрации железа, необходимого для физического роста. В 100 г продукта содержится 3,6 мг микроэлемента — около 25% рекомендуемой дневной нормы для взрослого человека.

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На протяжении многих веков шпинат занимает ведущую позицию по популярности среди листовых овощей. Продукт является цветущим растением, которое выращивают практически по всему миру. Его разрешено употреблять детям, беременным женщинам и молодым мамам в период грудного вскармливания.

Конечно, употребление шпината не гарантирует вам быстрого похудения и мгновенный результат. Но введение его в рацион положительно скажется на работе всего вашего организма. Однако стоит отметить, что овощ в заморозке хранит свои полезные свойства всего восемь дней. Употребляйте его правильно и будьте здоровы!