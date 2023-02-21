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1 час назад

Как соблюдение поста влияет на мозг человека

Ferra.ru

Считается, что сознательный отказ от еды (голодание) улучшает физическое и психическое здоровье человека. Но эксперт по питанию Кристина Бехникова уверена, что полезнее будет полностью поменять свой образ жизни.

Как соблюдение поста влияет на мозг человека
Фото: FerraFerra

По словам Кристины Бехниковой, добровольный и разумный отказ от пищи хорош тем, что испытывает силу воли и выносливость человека. Благодаря посту человек быстрее выздоравливает от острых заболеваний кишечника. А вот непродуманный пост точно полезным не будет для организма.

Кроме того, пост довольно сильно влияет на работу мозга. Уже спустя 12 часов у человека ускоряется обмен веществ, а организм начинает расщеплять жиры. Сознание человека становится ясным.

Через 18 часов в организме образуется больше кетоновых тел. Рекомендуется для ускорения этого процесса выполнять физические упражнения. На этом этапе, как доказывают исследования на животных, улучшается память, способность изучать новое, устойчивость к воспалению.

Спустя 24 часа возникает аутофагия. Клетки избавляются от ненужных компонентов. Кроме того, наукой доказано, что организм на данном этапе исправляет процессы, связанные с заболеваниями вроде болезни Альцгеймера.

Через 48 часов после начала поста вырабатывается больше гормона роста. У взрослых благодаря этому улучшается настроение.

Спустя 54 часа в организме уровень инсулина становится минимальным. У человека также ещё больше улучшается настроение, повышается психическая устойчивость.

Через 72 часа в организме начинают вырабатываться новые иммунные клетки. Есть доказательства, что на этом этапе животные становятся более устойчивыми к стрессу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
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