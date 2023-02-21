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Нутрициолог предупредила об опасности блинов на пиве

Набор веса и отеки окажутся неизбежными, если готовить блины на пиве. Подробности рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Нутрициолог предупредила об опасности блинов на пиве
© ФедералПресс

«Из-за содержания соли и пивных дрожжей пиво способствует набору веса и образованию отеков, особенно если человек склонен к этому», – отметила врач.

По словам Писаревой, лучше всего готовить блины традиционным способом. Кроме того, не стоит добавлять в блинное тесто воду, если у человека есть предпосылки к набору лишнего веса, диабету и непереносимости лактозы. Количество сахара тоже следует сократить, пишет «Газета.ru».

Напомним, поедание блинов на Масленицу может обернуться несварением и лишним весом, особенно это касается женщин и детей. Эндокринолог, диетолог и нутрициолог Алексей Калинчев рассказал «ФедералПресс», сколько блинов можно съедать на завтрак и какие начинки не причинят вреда.

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