Здравствуй, Масленица: идеальные блины и как их испечь

5 простых рецептов блинов от СберМаркета и лайфхаки от известного концепт-шефа.

Фото: Реальное время Реальное время

Наши предки, встречая весну, пекли маленькие золотистые лепешки, символизировавшие солнце. Этот древний рецепт переродился к нашему времени в блины, которые готовят всю масленичную неделю. На случай если вы далеки от кулинарии, "Реальное время" и СберМаркет* подготовили пять простых рецептов блинов и оладий. Кликнув по карточкам, вы сможете заказать весь набор ингредиентов к каждому рецепту. А концепт-шеф легендарного казанского семейного ресторана "Сказка" Андрей Саховский поделился с нами советами по их приготовлению.

Видео дня

Рецепт №1: тонкие блины на молоке

Это базовый рецепт блинов, который подходит под любую начинку — и под сладкую, и под мясную. Впрочем, хороши они и без начинки.

Советы от Андрея Саховского:

1. Даже если вы планируете несладкую начинку, обязательно кладите сахар в тесто. Иначе блины будут пресными. Кроме того, сахар придаст готовым блинам золотистый цвет.

2. Для жарки советую буквально одну столовую ложку растительного масла налить на сковороду, промазать ее, а остатки вылить с нее в тесто. Больше никакого масла мы не добавляем. Оно уже есть в тесте, его будет достаточно до конца обжарки.

3. Ничего страшного, если у вас нет миксера. Все процедуры смешивания можно проделать обычным кухонным венчиком. Так, кстати, даже аккуратнее получится: не будет риска разбрызгать жидкое тесто по рабочим поверхностям.

Рецепт №2: блины с дырочками на кефире

Благодаря добавлению соды и кефира эти блины получаются чуть более пышными, чем в рецепте №1. Это тоже один из самых популярных и универсальных рецептов.

Советы от Андрея Саховского:

1. Кефир желательно брать теплым, чтобы в тесте быстрее разошлись соль и сахар и "подружились" все компоненты. Воду можно просто немного подогреть. Ее мы добавляем в том случае, если кефир слишком густой, и нужно добиться жидкой консистенции теста.

2. Жирность кефира значения не имеет — какой у вас есть, такой и используйте.

3. Если сделать тесто погуще (добавить в него больше муки), то можно испечь не классические блины, а оладьи. Так можно сэкономить время на жарке.

Рецепт №3: пышные панкейки

Панкейки — это по сути американская версия наших оладий. Их структура поплотнее, она даже ближе к лепешкам, чем к привычным нам блинчикам. Но в последнее десятилетие панкейки стали популярными в России, а разнообразие — это всегда хорошо!

Советы от Андрея Саховского:

1. Жарить панкейки надо на среднем огне. Признак того, что пора переворачивать — когда на поверхности появляются "поры", дырочки. Секунд через 15 после этого панкейк готов.

2. Можно для большей пышности добавить в тесто для панкейков взбитый до мягких пиков белок. Так оладьи получатся воздушными, более легкими, чем обычные. Только вмешивать белок нужно аккуратно, лопаточкой, чтобы он не опал.

3. К панкейкам можно подать особый соус: смешать мед, сок имбиря и сок лимона. Получится приятный кисло-сладкий вкус с легкой ноткой остроты.

4. Можно заменить пшеничную муку на ржаную или добавить цельнозерновую муку. Так получится интересный вкус, а кроме того, такой вариант понравится любителям правильного питания. А если взять кукурузную муку, вы получите не только традиционный "американский" вкус, но и золотистый цвет, "солнышко" в тарелке.

Рецепт №4: овсяноблин с красной рыбой и творожным сыром

Этот рецепт — дань современной моде на правильное питание. Тех, кто сидит на диете, несправедливо лишать Масленицы. Вы наверняка знаете, как приготовить блины из овсяных хлопьев, но на всякий случай напомним. А чтобы есть их было вкуснее и ещё полезнее, добавим к ним рыбу (источник омега-3 жирных кислот), творожный сыр, в котором много кальция, и богатые витаминами листья зеленого салата.

Советы от Андрея Саховского:

1. Я бы порекомендовал семгу для этого рецепта засолить самостоятельно. Это совсем несложно. К примеру, если у вас есть целая семга и вы уже нарезали ее на стейки, хвостик, который будет не очень красиво выглядеть, можно засолить. Смешайте соль и сахар в равных пропорциях, присыпьте рыбу этой смесью, сверху для аромата положите веточки укропа, переверните в емкости шкуркой кверху и уберите в холодильник часа на четыре, а лучше на ночь. Ваша семга готова!

2. Если хотите добавить рыбе лимонного аромата, добавьте к ней немного лимонной цедры или сбрызните лимонным соком прямо перед тем, как уложить ее на блин.

3. Вариант начинки — добавить к творожному сыру немного сливок жирностью 22%. Так она получится более нежной по структуре. А если в эту смесь добавить немного укропа и того же лимонного сока — получится вкусный и оригинальный соус. Еще один вариант — добавить к этому соусу мелко нарезанные огурцы. Получится классный завтрак.

Рецепт №5: банановые блинчики

Эти блины с виду похожи на панкейки, но у них совсем другое "звучание" — десертное. Банановое пюре придает им характерный мягкий и нежный аромат.

Советы от Андрея Саховского:

1. Порекомендовал бы к таким блинчикам подать шоколадный соус. Эти ингредиенты хорошо дополняют друг друга. Возьмите темный шоколад, растопите его на водяной бане — и готово, можно поливать блины. Сверху можете посыпать орешками, хуже не будет.

2. Еще один вариант — карамельный топинг, это тоже классическое добавление к банану.

Бонусный рецепт: заказ готового набора ингредиентов в СберМаркете

Специально к Масленице СберМаркет собрал ингредиенты под каждый из описанных рецептов блинов в удобные наборы. Кликнув по кнопке на выбранной карточке, вы сможете заказать полный набор продуктов для полюбившегося рецепта. Не нужно бежать в магазин, если вы забыли что-то купить: за вас уже подумал СберМаркет. А еще сервис собрал в разделе "Масленица" необходимые для блинчиков продукты со скидками до 70%. Время и место доставки (кстати, бесплатной!) вы выбираете сами.

Находите интересные рецепты и удивляйте гостей за масленичным столом, а сервис доставки продуктов №1** в России поможет вам!