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54 минуты назад

Как приготовить идеальное яйцо-пашот: советы кулинарного гуру

WomanHit.ru

Шеф-повар поделился лайфхаком, чтобы ваше блюдо получилось невероятно вкусным.

Как приготовить идеальное яйцо-пашот: советы кулинарного гуру
Фото: WomanHitWomanHit

Если у вас никогда не получалось яйцо-пашот или же вы хотите попробовать приготовить его в первый раз, шеф-повар Алиса Полунина готова поделиться с вами некоторыми секретами приготовления этого питательного блюда. Эксперт рассказала «Газете.Ru», с чего стоит начать.

Шеф-повар советует готовить яйцо в слабо кипящей воде, так как чем меньше пузырьков в воде, тем меньше вероятность, что яичные белки распадутся. Эксперт поясняет, что сначала необходимо разбить яйцо в чашку, и уже после закипания воды медленно опустить его в кастрюлю.

А вот приготовление в воронке воды шефу не дается, поэтому Алиса предпочитает варку при слабом кипении.

И еще один лайфхак от кулинарного гуру:

«Сначала разбить яйцо в мелкое сито. Так вы избавитесь от лишних жидких белков, которые могут сделать яйцо пашот довольно рваным», — говорит Полунина.

Мы уже упоминали, что это блюдо — одно из самых низкокалорийных для завтрака, при этом довольно плотное. Шеф-повар делится своим рецептом идеального завтрака с яйцом-пашот. Берите на заметку!

«Мой любимый завтрак — это одно или два яйца-пашот, поданные в тарелке (их легче есть ложкой, чтобы поймать каждый кусочек!) и посыпанные небольшим количеством трюфельной соли».

Еда,
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