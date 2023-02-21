Россиянам подсказали ингредиенты идеального салата

Ингредиентами идеального салата должны быть зелень и овощи, содержащие максимальное количество витаминов, минералов и провитаминов, рассказала диетолог Наталья Круглова. Составляющие такого салата она подсказала россиянам в беседе с News.ru.

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В идеальный салат специалист порекомендовала класть темно-зеленую листовую зелень. Например, шпинат или рукколу.

«Также продукты, содержащие ликопин, это вещество, окрашивающее плоды в оранжевые и красный цвета — помидоры, болгарский перец», — продолжила она.

Красные и оранжевые овощи, добавила Круглова, также содержат витамин C, бета-каротин (провитамин А), полезный для человека.

«Также стоит добавить пряную зелень — петрушку, укроп, базилик. Они богаты антиоксидантами, минералами, калием. Поэтому пряные травы в идеальный салат тоже добавляем», — продолжила диетолог.

Хорошими ингредиентами она также назвала богатую витамином C квашеную капусту и авокадо.

«Как источник мононенасыщенных жирных кислот и витамина А можно рассмотреть авокадо. Но немного — четверть, половинку плода», — заключила Круглова.