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1 час назад

7 нюансов приготовления блинов от опытных домохозяек

Клопс.Ru

Если блины раз за разом не получаются, попробуйте немного изменить рецептуру или способ приготовления.

7 нюансов приготовления блинов от опытных домохозяек
Фото: UnsplashUnsplash

О 7 секретах опытных домохозяек рассказали в эфире подкаста «Кулинария».

1. Добавлять яйца сразу нельзя. Белки и желтки лучше разделить, белок добавляют в последнюю очередь.

2. Перемешивать тесто лучше сверху вниз, так смесь выйдет более равномерной.

3. Если тесто вышло жидким, блины будут прилипать и рваться. Лучше не полениться и добавить муки или манки перед тем, как наливать тесто на сковороду.

4. Прилипают те блины, в которые не добавляют масло. Тем, кто сталкивается с такой проблемой, стоит попробовать подлить растительное масло в тесто.

5. Разогрейте посуду. Желательно, чтобы сковорода была небольшой в диаметре, чугунной, с толстым дном и стенками.

6. Хозяйки рекомендуют жарить на быстром огне.

7. Когда переворачивать блин, подскажут пузырьки на поверхности.

Еда,
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