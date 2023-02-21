Как правильно промывать зелень

Многие просто споласкивают зелень перед употреблением, но этого недостаточно. Даже если вы вырастили петрушку на собственном балконе, на листьях могут быть паразиты. Об этом рассказали врачи Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

«Выращенная самостоятельно или приобретённая с рук зелень кроме остатков земли может содержать на себе возбудителей кишечных инфекций, а также гельминтозов», — говорится в публикации.

Купленный в магазине салатный лист тоже не всегда безопасен — иногда его покрывают специальным раствором, который помогает продлить срок хранения. Употреблять такой раствор нежелательно.

Как правильно подготовить зелень к употреблению:

Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень сначала нужно перебрать: удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Затем замочить в прохладной воде. Раз в несколько минут необходимо менять воду и перебирать листики и веточки до тех пор, пока вся грязь не осядет. После этого тщательно сполоснуть зелень под проточной водой.