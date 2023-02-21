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1 час назад

5 полезных напитков, которые заменят вам кофе

Super.ru

Если вы поймали себя на мысли, что стали пить слишком много кофе, возможно, пора дать организму отдохнуть.

5 полезных напитков, которые заменят вам кофе
Фото: Super.ruSuper.ru

Вот пять альтернативных напитков, которые действуют мягче, но тоже помогут взбодриться с утра.

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Матча латте

Чай матча — полезный продукт, который не только поможет глазам открыться, но и зарядит щедрой порцией витаминов. Приготовить напиток очень легко даже в домашних условиях.

Ингредиенты:
  • молоко — 300 мл
  • вода — 100 мл
  • матча — 5 г
  • сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Порошок матчи залейте горячей, но не кипящей водой. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. В отдельной емкости согрейте молоко, не доводя до кипения. Взбейте с помощью венчика или блендера до образования пены. Добавьте в стакан с матчей. При желании обычное молоко можно заменить растительным — например, миндальным.

Классическое какао

Такой напиток поднимет настроение, позволит быстро согреться и настроит на рабочий лад.

Ингредиенты:
  • какао-порошок (без сахара) — 1,5-2 ст. л.
  • молоко жирностью от 3,2% — 250 мл
  • сахар — 1-3 ч. л. (по вкусу)

Способ приготовления:

К какао-порошку добавьте молоко комнатной температуры и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая. В конце добавьте сахар и подавайте к столу.

Чай масала

Незаменимый вариант для холодного времени года: согревает, бодрит и выступает мощной профилактикой простудных заболеваний. Не случайно этот напиток пользуется огромной популярностью в Индии, где знают толк в народной медицине и долголетии.

Ингредиенты:
  • молоко — 1 л
  • вода — 500 мл
  • гвоздика — 4 шт.
  • стручок кардамона — 2 шт.
  • черный перец — щепотка
  • стружка имбиря — ½ ч. л.
  • черный чай — 2 ст. л.
  • корица — 1 палочка
  • сахар или мед — 1-2 ч. л.

Способ приготовления:

В огнеупорной емкости смешайте молоко и воду, добавьте специи. Грейте на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая. Добавьте чай и сахар, усильте огонь и дайте напитку закипеть. Процедите через сито, подавайте в керамических чашках.

Имбирный чай

Имбирь не только очень полезен для иммунитета. Он обладает отличными бодрящими свойствами, поэтому легко может заменить утренний кофе. Да и его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:
  • вода — 500 мл
  • корень имбиря — 1 шт.

Способ приготовления:

Имбирь натрите на терке или нарежьте мелкими кусочками. Залейте водой и поставьте на средний огонь на 10-15 минут. Если вы натерли имбирь, перед подачей напиток придется процедить. Готовый чай можно пить не только горячим, но и холодным: он хранится в холодильнике до недели.

Нью-орлеанский кофе

В основе этого напитка — цикорий: еще один полезный продукт, который вполне может заменить кофе. У напитка приятный вкус и мощный антиоксидантный эффект. А еще цикорий хорошо сочетается с молоком, если вы привыкли добавлять его в кофе.

Ингредиенты:
  • цикорий — 1 ч. л.
  • молоко — 50 мл
  • вода — 100 мл
  • сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Засыпьте цикорий в турку, добавьте сахар и пару чайных ложек воды. Тщательно перемешайте. Затем долейте оставшуюся воду и поставьте на медленный огонь. Как только напиток соберется закипать, снимите его с огня и дайте остыть секунд 5-10. Затем верните на огонь. Повторите несколько раз. Слегка подогрейте молоко, разлейте цикорий по чашкам, добавьте к нему теплое молоко. Наслаждайтесь!

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