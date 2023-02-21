5 полезных напитков, которые заменят вам кофе

Если вы поймали себя на мысли, что стали пить слишком много кофе, возможно, пора дать организму отдохнуть.
Вот пять альтернативных напитков, которые действуют мягче, но тоже помогут взбодриться с утра.
Чай матча — полезный продукт, который не только поможет глазам открыться, но и зарядит щедрой порцией витаминов. Приготовить напиток очень легко даже в домашних условиях.
Способ приготовления:
Порошок матчи залейте горячей, но не кипящей водой. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. В отдельной емкости согрейте молоко, не доводя до кипения. Взбейте с помощью венчика или блендера до образования пены. Добавьте в стакан с матчей. При желании обычное молоко можно заменить растительным — например, миндальным.
Такой напиток поднимет настроение, позволит быстро согреться и настроит на рабочий лад.
Способ приготовления:
К какао-порошку добавьте молоко комнатной температуры и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая. В конце добавьте сахар и подавайте к столу.
Незаменимый вариант для холодного времени года: согревает, бодрит и выступает мощной профилактикой простудных заболеваний. Не случайно этот напиток пользуется огромной популярностью в Индии, где знают толк в народной медицине и долголетии.
Способ приготовления:
В огнеупорной емкости смешайте молоко и воду, добавьте специи. Грейте на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая. Добавьте чай и сахар, усильте огонь и дайте напитку закипеть. Процедите через сито, подавайте в керамических чашках.
Имбирь не только очень полезен для иммунитета. Он обладает отличными бодрящими свойствами, поэтому легко может заменить утренний кофе. Да и его приготовление не займет много времени.
Способ приготовления:
Имбирь натрите на терке или нарежьте мелкими кусочками. Залейте водой и поставьте на средний огонь на 10-15 минут. Если вы натерли имбирь, перед подачей напиток придется процедить. Готовый чай можно пить не только горячим, но и холодным: он хранится в холодильнике до недели.
В основе этого напитка — цикорий: еще один полезный продукт, который вполне может заменить кофе. У напитка приятный вкус и мощный антиоксидантный эффект. А еще цикорий хорошо сочетается с молоком, если вы привыкли добавлять его в кофе.
Способ приготовления:
Засыпьте цикорий в турку, добавьте сахар и пару чайных ложек воды. Тщательно перемешайте. Затем долейте оставшуюся воду и поставьте на медленный огонь. Как только напиток соберется закипать, снимите его с огня и дайте остыть секунд 5-10. Затем верните на огонь. Повторите несколько раз. Слегка подогрейте молоко, разлейте цикорий по чашкам, добавьте к нему теплое молоко. Наслаждайтесь!