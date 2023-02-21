Названа лучшая приправа для завтрака

Один из лучших способов борьбы с воспалением в организме — включить в рацион полезные продукты. Куркума — вкусная, богатая антиоксидантами специя, которая прекрасно подходит для приготовления множества блюд. Особенно она хороша в качестве приправы для завтрака. Диетолог Лиза Ричардс объяснила, в чем преимущества этой приправы и как она влияет на организм, пишет американское издание She Finds.

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Куркума — натуральное противовоспалительное средство. По словам эксперта, лечебные свойства приправы во многом обусловлены содержанием в ней куркумина.

Восточная специя с ярким вкусом и ароматом помогает облегчить течение хронических болезней и предотвратить развитие новых. Антиоксиданты в составе борются со свободными радикалами — аномальными молекулами кислорода, которые плохо влияют на клетки. Также приправа имеет обезболивающее и противоопухолевое свойства, благотворно влияет на работу ЖКТ и желчного пузыря, улучшает пищеварение.

Хороший способ включить куркуму в рацион — есть ее на завтрак. Например, приправлять блюда из яиц, посоветовала эксперт.

— Добавьте щепотку куркумы во взбитые яйца для болтуньи или смесь для омлета — блюда приобретут древесные, мускусные и ореховые оттенки, — сказала она.