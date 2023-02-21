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3 минуты назад

Этот вид молока снижает холестерин

Ferra.ru

Если в организме человека будет много холестерина, то это может навредить его здоровью. Помочь в этом случае может один из видов молока.

Этот вид молока снижает холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В обзоре, опубликованном Королевским химическим обществом, говорится, что один из видов молока благотворно влияет на уровень холестерина в крови. Учёные обнаружили, что снижает холестерин именно овсяное молоко. Считается, что связано это с B-глюканом, который содержится в овсе.

По словам благотворительной организации Heart UK, бета-глюкан - это форма растворимой клетчатки, Это вещество может останавливать всасывание желчных кислот, богатых холестерином. В день для снижения уровня холестерина рекомендуется получать 3 г бета-глюкана.

Кроме того, бета-глюкан содержится ещё в овсяной каше, овсяном печенье, овсяных хлопьях для завтрака, овсяных лепёшках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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